خسائر الأسهم العالمية تتزايد بسبب حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية

MENAFN - Al-Bayan) ">تزايدت خسائر الأسهم الأمريكية في تعاملات الثلاثاء ببورصة وول ستريت مع تراجع حالة الهوس بأسهم شركات الذكاء الاصطناعي، وتراجع الكثير من الشركات عن توقعاتها لنتائج العام الحالي بسبب حالة عدم اليقين الناتجة عن الرسوم الجمركية التي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على الواردات الأمريكية.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6% بعد تراجعه بنسبة 0.4% خلال التعاملات، ليتجه نحو تسجيل انخفاض ثانٍ على التوالي بعد أن كسر سلسلة مكاسب استمرت تسعة أيام، وهي أطول فترة مكاسب متصلة منذ أكثر من 20 عاماً.

كما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 310 نقاط، أي بنسبة 0.8 % بعد تراجعه بمقدار 134 نقطة، أو 0.3 %، وزادت خسائر مؤشر ناسداك المجمع من 0.6% إلى 0.8% في تعاملات الظهيرة

وكانت شركة بالانتير تكنولوجيز من بين الشركات الأثقل وزناً في السوق بعد انخفاض سهمها بنسبة 13.3 %، على الرغم من إعلانها عن تحقيق ربح في الربع الأخير يتوافق مع توقعات المحللين، ورفع توقعاتها لإيرادات العام الحالي كله.

وقد واجهت الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي صعوبة متزايدة مؤخراً في إقناع المستثمرين بدعم أسهمها بعد أن حققت ارتفاعاً كبيراً بالفعل. ولا يزال سعر سهم بالانتير قريباً من 110 دولارات، بينما كان في حدود 20 دولاراً قبل أقل من عام.

كان السهم الوحيد الآخر الذي أثقل كاهل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 هو سهم شركة إنفيديا لصناعة الرقائق الذي انخفض بنسبة 0.8 %.

وقالت ليندا ريندل، الرئيسة التنفيذية لشركة كلوركس، إن شركتها شهدت تغييرات في سلوك التسوق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، على سبيل المثال، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات. وأعلنت الشركة عن إيرادات وأرباح خلال الربع الأول أقل مما توقعه المحللون. وتتوقع كلوركس استمرار التباطؤ في الربع الحالي، وقد انخفض سهمها صباح اليوم بنسبة 2.4%.

في الوقت نفسه تأرجح سهم شركة ماتيل لصناعة الألعاب بين الخسائر والمكاسب بعد أن أعلنت أنها ((ستوقف)) نشر توقعاتها المالية لعام 2025، لأن ((مشهد التعريفات الجمركية الأمريكية المتغير)) يجعل من الصعب التنبؤ بما سينفقه المتسوقون الأمريكيون خلال موسم العطلات وبقية هذا العام.

وفي أوروبا قلصت الأسهم الألمانية خسائر تكبدتها في وقت سابق من الجلسة الثلاثاء، وذلك بعد انتخاب الزعيم المحافظ فريدريش ميرتس مستشاراً لألمانيا في جولة ثانية من التصويت بالبرلمان بعد خسارة غير متوقعة في الجولة الأولى.

وأغلق المؤشر داكس الألماني منخفضاً 0.41 % بعد أن تراجع 2% في وقت سابق عندما مُني ائتلاف يضم تحالف ميرتس والحزب الديمقراطي الاجتماعي المنتمي إلى يسار الوسط بخسارة مفاجئة في الجولة الأولى.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض 0.2 % لينهي سلسلة مكاسب استمرت عشرة أيام.

وأثرت الضبابية بشأن الرسوم الجمركية سلباً في السوق، إذ يحاول المستثمرون مواكبة السياسات التجارية غير المتوقعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال ترامب، أمس الاثنين، إنه يعتزم الإعلان عن رسوم جمركية على الأدوية خلال الأسبوعين المقبلين. وجاء ذلك بعد يوم من إعلانه فرض رسوم جمركية تبلغ 100 % على الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة.

وانخفض المؤشر الفرعي لشركات الرعاية الصحية واحداً بالمئة مع تراجع سهم شركة الأدوية العملاقة نوفو نورديسك أربعة بالمئة.

ومع ذلك ظل هناك قدر ضئيل من التفاؤل إزاء احتمال تراجع التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة بعد أن أعلنت بكين قبل أيام أنها تقيّم عرضاً من واشنطن لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية.

وفي غضون ذلك أظهر مسح استمرار نمو اقتصاد منطقة اليورو في أبريل، لكن بوتيرة أبطأ، وذلك مع ضعف الطلب ودخول قطاع الخدمات في حالة ركود تقريباً، ما يشير إلى أن تعافي المنطقة لا يزال هشاً.

ومن المقرر أن يصدر بنك إنجلترا قراره بشأن أسعار الفائدة خلال الأسبوع الجاري.

ومن المتوقع أن تسجل الشركات الأوروبية نمواً يصل إلى 0.4 % في نتائج أعمال الربع الأول، وفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن، وهو تحسن مقارنة بانخفاض قدره 1.7 % توقعه المحللون قبل أسبوع.

وارتفع سهم فيستاس 8.9 % بعد أن أعلنت شركة تصنيع توربينات الرياح تحقيق أرباح تشغيلية غير متوقعة في الربع الأول.

وتراجع سهم فيليبس 2.7 % بعد أن خفضت شركة تكنولوجيا الرعاية الصحية الهولندية توقعاتها لهامش الربح في 2025.