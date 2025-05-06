آل دغيم يسلط الضوء على الإعلام السياحي في ملتقى الفجيرة

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آل دغيم يسلط الضوء على الإعلام السياحي في ملتقى الفجيرة
(MENAFN- Al Watan) شهد ملتقى الخليج الاول للإعلام السياحي، بإمارة الفجيرة الذي انعقد في الفترة من 1 إلى 4 مايو الجاري مشاركة خليجية واسغة .
ويعد الملتقى أحد أبرز الفعاليات النوعية التي شاركت بها الجمعية الخليجية للاعلام السياحي وقدّم رئيس الجمعية الخليجية خالد آل دغيم، محاضرة تناولت أدوات الاتصال في الإعلام السياحي وأهمية هذا النوع من الإعلام في دعم التنمية السياحية وتعزيز تجربة السائح.
وشارك في المحاضرة نخبة من الإعلاميين المتخصصين في الإعلام السياحي من مختلف أرجاء الوطن العربي إلى جانب عدد من القياديين أبرزهم الدكتور الإماراتي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح و سعيد السماحي مدير دائرة السياحة والآثار في إمارة الفجيرة.
واستعرض آل دغيم في مستهل المحاضرة المفهوم الشامل للإعلام السياحي، مؤكدًا أنه لم يعد مجرد ترويج تقليدي للمواقع والفعاليات بل أصبح صناعة متكاملة تستند إلى أدوات اتصال حديثة.
وتستهدف هذه الأدوات إثراء تجربة السائح قبل وأثناء وبعد زيارته.
وتطرّق آل دغيم إلى أبرز أدوات ووسائل الإعلام السياحي مسلطًا الضوء على أنواع الرسائل الإعلامية التي يتم توظيفها عبر مختلف المنصات الإعلامية، التقليدية منها والرقمية، مشددًا على ضرورة توجيه هذه الرسائل بما يتناسب مع تنوّع الجمهور واختلاف ثقافاته.
وتناولت المحاضرة أهداف الإعلام السياحي في السعودية ليتماشى مع رؤية المملكة 2030 والتي تسعى إلى جعل السعودية والخليج وجهة عالمية رائدة من خلال تعزيز دور الإعلام في إبراز المقومات السياحية وإيصال صورة حضارية متجددة للعالم.
وتطرقت المحاضرة إلى التجارب الناجحة في مجال الإعلام السياحي في عدد من الدول العربية.
وسلط آل دغيم الضوء على مبادرات مبتكرة تركت أثرًا إيجابيًا في الترويج السياحي وتعزيز الصورة الذهنية.
وحظت المحاضرة بتفاعل لافت من الحضور، ودار نقاش ثري بعد انتهائها، عبّر خلاله المشاركون عن تقديرهم لما طُرح من أفكار، مؤكدين أهمية تبنّي الإعلام السياحي كمسار استراتيجي داعم لصناعة السياحة في العالم العربي.
وفي تصريح لوسائل الإعلام قال آل دغيم إن الإعلام السياحي يعاني من ندرة في الإعلاميين المتخصصين في الإعلام السياحي ونسعى من خلال الجمعية الخليجية للإعلام السياحي الى رفع كفاءة الإعلاميين وتزويدهم بالمفاهيم والأدوات اللازمه لصناعة إعلام متخصص يتمثل في الإعلام السياحي لخدمة قطاع السياحة والترويج للمناشط والفعاليات السياحية الخليجية بكفاءة عالية.
ويعد الملتقى أحد أبرز الفعاليات النوعية التي شاركت بها الجمعية الخليجية للاعلام السياحي وقدّم رئيس الجمعية الخليجية خالد آل دغيم، محاضرة تناولت أدوات الاتصال في الإعلام السياحي وأهمية هذا النوع من الإعلام في دعم التنمية السياحية وتعزيز تجربة السائح.
وشارك في المحاضرة نخبة من الإعلاميين المتخصصين في الإعلام السياحي من مختلف أرجاء الوطن العربي إلى جانب عدد من القياديين أبرزهم الدكتور الإماراتي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح و سعيد السماحي مدير دائرة السياحة والآثار في إمارة الفجيرة.
واستعرض آل دغيم في مستهل المحاضرة المفهوم الشامل للإعلام السياحي، مؤكدًا أنه لم يعد مجرد ترويج تقليدي للمواقع والفعاليات بل أصبح صناعة متكاملة تستند إلى أدوات اتصال حديثة.
وتستهدف هذه الأدوات إثراء تجربة السائح قبل وأثناء وبعد زيارته.
وتطرّق آل دغيم إلى أبرز أدوات ووسائل الإعلام السياحي مسلطًا الضوء على أنواع الرسائل الإعلامية التي يتم توظيفها عبر مختلف المنصات الإعلامية، التقليدية منها والرقمية، مشددًا على ضرورة توجيه هذه الرسائل بما يتناسب مع تنوّع الجمهور واختلاف ثقافاته.
وتناولت المحاضرة أهداف الإعلام السياحي في السعودية ليتماشى مع رؤية المملكة 2030 والتي تسعى إلى جعل السعودية والخليج وجهة عالمية رائدة من خلال تعزيز دور الإعلام في إبراز المقومات السياحية وإيصال صورة حضارية متجددة للعالم.
وتطرقت المحاضرة إلى التجارب الناجحة في مجال الإعلام السياحي في عدد من الدول العربية.
وسلط آل دغيم الضوء على مبادرات مبتكرة تركت أثرًا إيجابيًا في الترويج السياحي وتعزيز الصورة الذهنية.
وحظت المحاضرة بتفاعل لافت من الحضور، ودار نقاش ثري بعد انتهائها، عبّر خلاله المشاركون عن تقديرهم لما طُرح من أفكار، مؤكدين أهمية تبنّي الإعلام السياحي كمسار استراتيجي داعم لصناعة السياحة في العالم العربي.
وفي تصريح لوسائل الإعلام قال آل دغيم إن الإعلام السياحي يعاني من ندرة في الإعلاميين المتخصصين في الإعلام السياحي ونسعى من خلال الجمعية الخليجية للإعلام السياحي الى رفع كفاءة الإعلاميين وتزويدهم بالمفاهيم والأدوات اللازمه لصناعة إعلام متخصص يتمثل في الإعلام السياحي لخدمة قطاع السياحة والترويج للمناشط والفعاليات السياحية الخليجية بكفاءة عالية.
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