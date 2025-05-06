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آل دغيم يسلط الضوء على الإعلام السياحي في ملتقى الفجيرة

آل دغيم يسلط الضوء على الإعلام السياحي في ملتقى الفجيرة

2025-05-06 02:21:24
(MENAFN- Al Watan) شهد ملتقى الخليج الاول للإعلام السياحي، بإمارة الفجيرة الذي انعقد في الفترة من 1 إلى 4 مايو الجاري مشاركة خليجية واسغة .
ويعد الملتقى أحد أبرز الفعاليات النوعية التي شاركت بها الجمعية الخليجية للاعلام السياحي وقدّم رئيس الجمعية الخليجية خالد آل دغيم، محاضرة تناولت أدوات الاتصال في الإعلام السياحي وأهمية هذا النوع من الإعلام في دعم التنمية السياحية وتعزيز تجربة السائح.
وشارك في المحاضرة نخبة من الإعلاميين المتخصصين في الإعلام السياحي من مختلف أرجاء الوطن العربي إلى جانب عدد من القياديين أبرزهم الدكتور الإماراتي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح و سعيد السماحي مدير دائرة السياحة والآثار في إمارة الفجيرة.
واستعرض آل دغيم في مستهل المحاضرة المفهوم الشامل للإعلام السياحي، مؤكدًا أنه لم يعد مجرد ترويج تقليدي للمواقع والفعاليات بل أصبح صناعة متكاملة تستند إلى أدوات اتصال حديثة.
وتستهدف هذه الأدوات إثراء تجربة السائح قبل وأثناء وبعد زيارته.
وتطرّق آل دغيم إلى أبرز أدوات ووسائل الإعلام السياحي مسلطًا الضوء على أنواع الرسائل الإعلامية التي يتم توظيفها عبر مختلف المنصات الإعلامية، التقليدية منها والرقمية، مشددًا على ضرورة توجيه هذه الرسائل بما يتناسب مع تنوّع الجمهور واختلاف ثقافاته.
وتناولت المحاضرة أهداف الإعلام السياحي في السعودية ليتماشى مع رؤية المملكة 2030 والتي تسعى إلى جعل السعودية والخليج وجهة عالمية رائدة من خلال تعزيز دور الإعلام في إبراز المقومات السياحية وإيصال صورة حضارية متجددة للعالم.
وتطرقت المحاضرة إلى التجارب الناجحة في مجال الإعلام السياحي في عدد من الدول العربية.
وسلط آل دغيم الضوء على مبادرات مبتكرة تركت أثرًا إيجابيًا في الترويج السياحي وتعزيز الصورة الذهنية.
وحظت المحاضرة بتفاعل لافت من الحضور، ودار نقاش ثري بعد انتهائها، عبّر خلاله المشاركون عن تقديرهم لما طُرح من أفكار، مؤكدين أهمية تبنّي الإعلام السياحي كمسار استراتيجي داعم لصناعة السياحة في العالم العربي.
وفي تصريح لوسائل الإعلام قال آل دغيم إن الإعلام السياحي يعاني من ندرة في الإعلاميين المتخصصين في الإعلام السياحي ونسعى من خلال الجمعية الخليجية للإعلام السياحي الى رفع كفاءة الإعلاميين وتزويدهم بالمفاهيم والأدوات اللازمه لصناعة إعلام متخصص يتمثل في الإعلام السياحي لخدمة قطاع السياحة والترويج للمناشط والفعاليات السياحية الخليجية بكفاءة عالية.

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