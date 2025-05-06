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ولي العهد.. عطاء يسابق المجد - جريدة الوطن السعودية

ولي العهد.. عطاء يسابق المجد - جريدة الوطن السعودية

2025-05-06 02:21:11
(MENAFN- Al Watan) على ثرى هذا الوطن الطاهر، حيث تمتزج قيم العقيدة بنبض الأرض، وتتعانق مبادئ العطاء مع نبراس القيادة، فتشرق المواقف العظيمة كشمس لا تغيب. وهنا، حيث يكون الإنسان أولاً، تتجسد أعظم معاني الرعاية حين تكون محمولةً على أكتاف قادةٍ نذروا أنفسهم لخدمة شعبهم، وجعلوا من احتياجاته قضية وجود ومسؤولية شرف. ومن بين أولئك الأفذاذ يبرز سمو ولي العهد الأمين - حفظه الله وأيّده -، فارس الرؤية وقائد المستقبل، الذي أقسم أن يكون خير سند لهذا الشعب الكريم، وخير باني لهذا الوطن المجيد. وقد جاء تبرعه السخي بمليار ريال دعمًا لمنصة (جود للإسكان)، من ماله الخاص، ليحكي قصة قائد يرى في هموم المواطن مسؤولية شخصية، لا مجرد بندٍ من بنود العمل العام. تبرع كريم لم يأتِ صدفةً ولا ترفًا، بل جاء امتدادًا لنهجٍ أصيلٍ اختطه سموه لنفسه، قوامه القرب من المواطن، والإحساس باحتياجاته، والإيمان العميق بأن الإنسان هو حجر الأساس في بناء الأوطان. إنها يد بيضاء امتدت إلى من ضاقت بهم سبل السكن، وقست عليهم ظروف الحياة، فأنعشت آمالهم، ورسمت الابتسامة على وجوههم، في مشهد يترجم أعظم معاني الرحمة والمسؤولية. وليست هذه المبادرة إلا إحدى الشواهد الحيّة على معدن سموه النبيل، وشهادة متجددة على أن المملكة، بقيادتها الرشيدة، تكتب في كل يوم فصلًا جديدًا من فصول العطاء الإنساني والمجتمعي.
إن سمو ولي العهد - أيده الله - لم يجعل من طموحاته للوطن مجرد أحلام مؤجلة، بل أحالها إلى واقعٍ ملموسٍ بعمله الدؤوب، وعطائه الفيّاض، وسعيه الحثيث إلى أن ينعم كل مواطن بمقومات الحياة الكريمة.
حفظ الله سموه الكريم، وأدامه ذخرًا للإسلام والمسلمين، وبارك له في عمره وعمله، وجعل ما قدّمه في موازين حسناته. وسبحان من رزق هذه البلاد قيادة لا تكلّ عن الخير، ولا تملّ من خدمة شعبها. فدمتَ يا وطن العطاء مجدًا لا ينكسر، ودُمتَ أيها الشعب الوفي تحت ظل قيادة حكيمة، تشقّ طريق المجد والعزة نحو آفاقٍ لا تحدّها حدود.

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