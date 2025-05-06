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ولي العهد.. عطاء يسابق المجد - جريدة الوطن السعودية
(MENAFN- Al Watan) على ثرى هذا الوطن الطاهر، حيث تمتزج قيم العقيدة بنبض الأرض، وتتعانق مبادئ العطاء مع نبراس القيادة، فتشرق المواقف العظيمة كشمس لا تغيب. وهنا، حيث يكون الإنسان أولاً، تتجسد أعظم معاني الرعاية حين تكون محمولةً على أكتاف قادةٍ نذروا أنفسهم لخدمة شعبهم، وجعلوا من احتياجاته قضية وجود ومسؤولية شرف. ومن بين أولئك الأفذاذ يبرز سمو ولي العهد الأمين - حفظه الله وأيّده -، فارس الرؤية وقائد المستقبل، الذي أقسم أن يكون خير سند لهذا الشعب الكريم، وخير باني لهذا الوطن المجيد. وقد جاء تبرعه السخي بمليار ريال دعمًا لمنصة (جود للإسكان)، من ماله الخاص، ليحكي قصة قائد يرى في هموم المواطن مسؤولية شخصية، لا مجرد بندٍ من بنود العمل العام. تبرع كريم لم يأتِ صدفةً ولا ترفًا، بل جاء امتدادًا لنهجٍ أصيلٍ اختطه سموه لنفسه، قوامه القرب من المواطن، والإحساس باحتياجاته، والإيمان العميق بأن الإنسان هو حجر الأساس في بناء الأوطان. إنها يد بيضاء امتدت إلى من ضاقت بهم سبل السكن، وقست عليهم ظروف الحياة، فأنعشت آمالهم، ورسمت الابتسامة على وجوههم، في مشهد يترجم أعظم معاني الرحمة والمسؤولية. وليست هذه المبادرة إلا إحدى الشواهد الحيّة على معدن سموه النبيل، وشهادة متجددة على أن المملكة، بقيادتها الرشيدة، تكتب في كل يوم فصلًا جديدًا من فصول العطاء الإنساني والمجتمعي.
إن سمو ولي العهد - أيده الله - لم يجعل من طموحاته للوطن مجرد أحلام مؤجلة، بل أحالها إلى واقعٍ ملموسٍ بعمله الدؤوب، وعطائه الفيّاض، وسعيه الحثيث إلى أن ينعم كل مواطن بمقومات الحياة الكريمة.
حفظ الله سموه الكريم، وأدامه ذخرًا للإسلام والمسلمين، وبارك له في عمره وعمله، وجعل ما قدّمه في موازين حسناته. وسبحان من رزق هذه البلاد قيادة لا تكلّ عن الخير، ولا تملّ من خدمة شعبها. فدمتَ يا وطن العطاء مجدًا لا ينكسر، ودُمتَ أيها الشعب الوفي تحت ظل قيادة حكيمة، تشقّ طريق المجد والعزة نحو آفاقٍ لا تحدّها حدود.
إن سمو ولي العهد - أيده الله - لم يجعل من طموحاته للوطن مجرد أحلام مؤجلة، بل أحالها إلى واقعٍ ملموسٍ بعمله الدؤوب، وعطائه الفيّاض، وسعيه الحثيث إلى أن ينعم كل مواطن بمقومات الحياة الكريمة.
حفظ الله سموه الكريم، وأدامه ذخرًا للإسلام والمسلمين، وبارك له في عمره وعمله، وجعل ما قدّمه في موازين حسناته. وسبحان من رزق هذه البلاد قيادة لا تكلّ عن الخير، ولا تملّ من خدمة شعبها. فدمتَ يا وطن العطاء مجدًا لا ينكسر، ودُمتَ أيها الشعب الوفي تحت ظل قيادة حكيمة، تشقّ طريق المجد والعزة نحو آفاقٍ لا تحدّها حدود.
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