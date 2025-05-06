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بيت المال في العهد النبوي والخلافة الإسلامية - جريدة الوطن السعودية

بيت المال في العهد النبوي والخلافة الإسلامية - جريدة الوطن السعودية

2025-05-06 02:21:11
(MENAFN- Al Watan) كان بيت المال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمًا على الفَيء والغنائم والصدقات، وكان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، حيث كان مختصًا بالحجر من حجر النساء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقوم بنفسه بتوزيع الأموال، ومتابعة الواردات والنفقات، لمعرفة مصادرها وأوجه إنفاقها.
بيت المال في عهد الخلفاء الراشدين
1. عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه
كان بيت المال في المدينة المنورة، ولم تكن له حراسة أو حتى قفل على الباب، وذلك لورع الصحابة وعدلهم.
2. عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه
وضع نظامًا دقيقًا لحساب الواردات والنفقات، وعين أفرادًا مختصين مثل المحاسبين، ووضع عليه الحراسة.
كل الدراهم والدنانير التي كانت تدخل أو تخرج يتم تسجيلها وتوثيقها.
3. عهد عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما
توسعت الفتوحات الإسلامية بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة موارد بيت المال.
تم تعيين عدد أكبر من الموظفين والخبراء الاقتصاديين، بما في ذلك بعض أهل الكتاب، بسبب معرفتهم باللغات الرومانية واليونانية وغيرها.
موارد بيت المال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين
1. الزكاة
تُفرض على الإبل، الغنم، المزروعات، والتجارة، وتكون بنصاب معين.
2. الخراج
يُفرض على الأراضي التي فتحها المسلمون بالقوة ولم تُقسم بين الجيش، حيث يُدفع عليها مبلغ مالي يحدد حسب كمية الأمطار، جودة الأرض، وعدد الآبار الموجودة فيها.
في عهد عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، لم تُوزع الأراضي على الجيش، بل بقيت مع أصحابها على أن يعود الخراج إلى بيت المال، وكانت أهم الدول التي أسهمت فيه: العراق، مصر، والشام.
تأسس الديوان الإسلامي لتنظيم هذه الموارد، وتوسع في العصر العباسي والمأمون الرشيد.
3. الجزية
يدفعها أهل الذمة مقابل الحماية وعدم دخول الخدمة العسكرية، مع التمتع بالخدمات العامة التي تقدمها الدولة الإسلامية.
كانت قيمتها تختلف حسب الحالة المالية للفرد، وكان يُعفى منها: النساء، الأطفال، الرهبان، العجزة، الكهنة، غير القادرين ماليًا.
4. الرسوم الجمركية
كانت تُفرض على السلع الصادرة والواردة.
بدأها عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، بالمعاملة بالمثل، ففرض ضرائب ورسومًا جمركية على البضائع الأجنبية.
توسعت هذه السياسة في العصر العباسي، وزاد عدد النقاط الجمركية في الموانئ والأسواق، وتم تعيين مختصين بحساب عدد السفن والبضائع الداخلة والخارجة، لتقدير الرسوم المستحقة.
5. الفَيء
الأموال التي يحصل عليها المسلمون دون قتال، نتيجة معاهدات أو استسلام الأعداء.
6. الغنائم
كانت تقسم كالتالي:
أربعة أخماس للمجاهدين.
الخُمس لبيت المال.
7. الركاز
الأموال التي تخرج من باطن الأرض مثل الذهب، الفضة، النحاس، الفحم، والمواد النفيسة الأخرى.
8. الأوقاف
تشمل الخدمات، المدارس، الجامعات، الأراضي التي يهبها المسلمون للدولة الإسلامية.
9. الصدقات والهدايا والهبات
10. الغرامات والمصادرات
تشمل أموال الفاسدين، والغرامات الاقتصادية والقانونية.
تطور بيت المال بعد الخلفاء الراشدين
مع توسع الدولة الإسلامية في العصر العباسي والفاطمي وعهد هارون الرشيد، استعانت الدولة ببعض أهل الكتاب لإدارة المالية، ومن أبرزهم:
1. سرجون بن منصور الرومي (مسيحي) - رئيس ديوان الشام في العهد الأموي.
2. مزدانشاة - رئيس ديوان العراق حتى عهد الحجاج الثقفي.
3. يوسف بن فنحاص وهارون بن عمران - رئيسا ديوان بيت المال في العهد العباسي.
4. حسداي بن شبروت - مستشار مالي في الأندلس في عهد الخليفة عبدالرحمن الناصر، وكان له دور كبير في إدارة الشؤون المالية للدولة، وتنسيق العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأوروبية والعربية.
أوجه إنفاق بيت المال
إعمار القصور، المساجد، والكتاتيب المخصصة للتعليم.
دفع رواتب الموظفين سواء في بيت المال أو الدولة الإسلامية بشكل عام.
الإنفاق على الجند والقضاء والخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمسلمين وغيرهم.
بهذا الشكل، تطور بيت المال من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى العصور المتأخرة، ليصبح مؤسسة مالية منظمة تسهم في استقرار الدولة الإسلامية.

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