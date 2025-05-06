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العمة نجود - جريدة الوطن السعودية

العمة نجود - جريدة الوطن السعودية

2025-05-06 02:21:11
(MENAFN- Al Watan) يومها، صبيًا يافعًا كنت.. وللتو دخلت المدرسة الابتدائية، التي افتتحت في القرية لأول مرة.. كان المرحوم والدي، قد اعتاد أن يصطحبني بين الفينة والأخرى، من بيتنا، إلى أولاد العم في القرية المجاورة.
ذات مرة، وفي إحدى نيسانات تلك الأعوام الغابرة، أخذني معه إليهم مشيًا على الأقدام.. الطقس كان خلابًا، والأرض مخضرة، وشقائق النعمان يفوح عطرها من كل صوب.. كان الوالد سريع السعي في مشيه.. كنت أجري خلفه على عجل، حتى أواكبه.. لكني كنت بالكاد ألحق به.. وما أن تجاوزنا وادي الملح.. وصرنا على مرمى حجر من بيت العمام.. حتى استقبلتنا العمة نجود في مشاع البيادر، بالترحاب، وبيدها طاسة من لبن الشجوة، ناولتها للوالد ليشرب منها.. ثم سارعت لتحتضنني بذراعيها.. وبعد أن قبلت رأسي حملتني على ظهرها إلى عتبة الدار.. مؤنبة الوالد على مشيه السريع وإرهاقي..
تكرر ترددي بعد ذلك إليهم.. كانت العمة نجود تحيطني بحنان عارم.. وتفضلني على أبنائها، أولاد عمي.. فتدنيني منها مجلسًا عند تناولها القهوة في جاسر الدار.. وتلفني بودادها.. وتزيدني من الزبدة، واللحم، ما يفوق حصة أولادها.. وتعفيني من نوبتي في ركوب الجرجر.. واكتيال الماء على الحمار من الغدران.. ومن رعي الحملان.. عندما توكل المهمة لأحد أبناء عمي، ليقوم بها بدلًا مني، مراعاة منها لقلة خبرتي.. وضعف بدني.. وكانت تحرص أن تعقد أذيال دشداشتي بأذيال ثوبها، كي لا تتكر حادثة سقوطي من دكة نوم العيال، وسط الأغنام صيفًا.. نتيجة كوابيس أحلامي المزعجة ليلًا..
أم رمزية لم تلدني.. لكن حبل المودة معها، كان مشيمة أم حقيقية منذ أن أقرت والدتي أمومتها الصادقة لي دون تردد.. إنها العمة الأم.. نجود..

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