مجموعة Multibank Group توقّع شراكة إستراتيجية مع MAG لترميز أصول عقارية قيمتها 3 مليارات دولار أمريكي

مجموعة Multibank Group توقّع شراكة إستراتيجية مع MAG لترميز أصول عقارية قيمتها 3 مليارات دولار أمريكي
ستؤدي هذه الشراكة إلى نقل مشروعات MAG العقارية العالية القيمة، مثل The Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creekside، الذي يعد جزءًا من Keturah Resort وKeturah Reserve، إلى سلسلة الكتل، ما يجعلها متاحة للمستثمرين العالميين عن طريق سوق الأصول الحقيقية (RWA) الخاضعة للرقابة التنظيمية من MultiBank. وبمجرد الإطلاق، سيتمكن حاملو الأصول الحقيقية (RWA) من تحقيق عائد يومي يجري توزيعه على منصة MultiBank.
سيعمل رمز $MBG على دعم الاستفادة من المنصة والتجميع وعمليات دفع الرسوم والتفاعل مع المنصة، كما يعد هذا الرمز عنصرًا أساسيًا في البنية التحتية التي تدعم عروض الأصول الرقمية المؤسسية.
في إطار هذه الاتفاقية، ستوفر MAG مشروعاتها العقارية الراقية لتحويلها إلى رموز، على حين ستوفر Mavryk البنية التحتية لسلاسل الكتل بغية دعم عملية إصدار الأصول على السلسلة وعمليات دمج التمويل اللامركزي (DeFi). أما MultiBank Group، فستتولى مهمة الإشراف على الامتثال التنظيمي، ومعدل السيولة في الأسواق الثانوية، وإدارة المنصة، كل ذلك مدعوم بالاستخدام المتعدد الطبقات لرمز $MBG.
صرح Zak Taher، مؤسس MultiBank ومديرها التنفيذي، قائلاً: "إن الصفقة ليست مجرد صفقة عقارية، بل هي بمنزلة تطبيق رائد لاستخدام رمز $MBG، وعن طريق تيسير سبل الوصول السلس إلى 3 مليارات دولار أمريكي من العقارات المرمزة، تنطلق MultiBank لتصبح الجسر الواصل بين التمويل المنظم وبنية الاستثمار التحتية من الجيل التالي. هذه هي الآلية التي نحول بها تقنيات Web3 إلى واقع ملموس".
صرح طلال موفق القداح، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي الأول لشركة MAG، قائلاً: " لطالما كان التميز والشغف بتشكيل مستقبل قطاع العقارات دافعنا الأساسي في شركة MAG. وإنني أرى أن الشراكة مع MultiBank Group تمثل علامة فارقة على صعيد تعزيز سبل الوصول إلى المشروعات التطويرية العالية القيمة وتحرير السيولة بالاستعانة بسلسلة الكتل، في ظل الحفاظ على المعايير الصارمة لعنصري الشفافية وحماية أصحاب المصلحة".
علّق Alex Davis، مؤسس شركة Mavryk ومديرها التنفيذي، قائلاً: "يمثل هذا التعاون البنّاء تحولاً جذريًا في كيفية الوصول إلى الأصول الحقيقية وتداولها، وعن طريق الاستفادة من البنية التحتية المتقدمة للترميز والتمويل اللامركزي (DeFi)، فإننا نعمل على تحويل المشروعات التطويرية البارزة إلى فرص استثمارية سهلة التداول وعالمية بلا حدود. وبالتعاون مع MAG وMultiBank Group، فإننا نضع الأساس التكنولوجي لمستقبل قوامه الشفافية والقدرة على التطوير حيث تتوفر الأصول المؤسسية بنقرة زر واحدة".
بفضل نموذج إعادة الشراء والإتلاف المرتبط بعائدات المنصة، ومكافآت التجميع المصممة لتحفيز المشاركة الطويلة الأجل، تقدم MultiBank Group قيمة ملموسة للمستخدمين من الأفراد والمؤسسات. إضافةً إلى ذلك، تم تصميم رمز $MBG كمكافأة على المشاركة ولتحفيز الطلب على المنظومة، إذ يقدم مزايا كثيرة، منها ميزة الرسوم المخفضة وميزة فئات كبار الشخصيات وميزة الوصول إلى منصة الإطلاق والتعامل مع الأصول الحقيقية.
إن عملية الترميز الأولية لأصول قيمتها 3 مليارات دولار أمريكي ما هي إلا مجرد بداية، فقد تم تصميم المنصة بحيث يمكن توسيع نطاقها لاستيعاب ما يصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي من الأصول، ما يمهد السبيل لعصر جديد من الملكية القابلة للبرمجة والاستثمار الرقمي المتوافق مع اللوائح، مع رمز $MBG كركيزة أساسية.
إخلاء المسؤولية القانونية
لا تمتلك The Ritz-Carlton Hotel Company, LLC أو الشركات التابعة لها (Ritz-Carlton)، مشروع The Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creekside، ولا تقوم على تطويره أو بيعه. تستخدم MAG of Life FZ-LLC علامات The Ritz-Carlton بموجب ترخيص من Ritz-Carlton، التي لم تؤكد دقة أي من البيانات أو التصريحات الواردة هنا.
نبذة عن MULTIBANK GROUP
تعد MultiBank Group، التي تأسست في كاليفورنيا بالولايات المتحدة في عام 2005، مؤسسة رائدة عالميًا متخصصة في مجال المشتقات المالية، إذ تقدم خدماتها إلى أكثر من مليوني عميل في 100 بلد، ويتجاوز حجم التداول اليومي لها 35 مليار دولار أمريكي خلال الأيام الأربعة الأولى من شهر أبريل 2025. كما تقدم المجموعة، التي تشتهر بحلول التداول المبتكرة، والامتثال الراسخ للوائح التنظيمية، وخدمة العملاء الاستثنائية، مجموعة من خدمات الوساطة وحلول إدارة الأصول، ثم إنها تخضع للوائح التنظيمية في خمس قارات والتي تطبقها 17 من أبرز السلطات المالية المرموقة عالميًا. هذا، وتقدم منصات التداول الحائزة على جوائز التابعة للمجموعة رافعة مالية بنسبة 500:1 على مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك الفوركس والمعادن والأسهم والسلع والمؤشرات والعملات المشفرة. وأخيرًا وليس آخرًا، حصلت MultiBank Group على أكثر من 70 جائزة تقديرًا لها على إسهاماتها في المجال المالي والتزامها بالتميز في مجال التداول وامتثالها للوائح التنظيمية. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني لمؤسسة MultiBank Group.
نبذة عن شركة MAG
تعد MAG شركة التطوير العقاري التابعة لمجموعة MAG Group، وهي مجموعة متعددة الجنسيات تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، وتتمتع بتاريخ ثري قوامه 46 عامًا. إضافةً إلى ذلك، تأسست شركة MAG في عام 2003، وتشمل محفظة العقارات الحالية، الأبراج والمجتمعات السكنية المتميزة والمشروعات التطويرية الفاخرة التي تطبق مفهوم Bio Living والمفاهيم المعنية بالصحة والعافية، التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة. هذا، وفي ظل التزامها بالتميز، تواصل شركة MAG تشكيل مستقبل الحياة الحضرية، إذ تقدم مشروعات حيوية تسهم في تعزيز أساليب الحياة والمجتمعات.
نبذة عن Mavryk
تعد Mavryk سلسلة كتل من الطبقة الأولى مصممة لإحداث ثورة في ملكية الأصول ودعم مجتمع الأصول الحقيقية (RWA)، إذ تسهم في تعزيز مفهوم ترميز الأصول من أجل إرساء الأساس لمستقبل مشرق، وعن طريق الاستفادة من عملية ترميز الأصول الحقيقية (RWA) وتطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi)، والبنية التحتية القوية، تهدف Mavryk إلى إحداث تغيير جذري في الآلية التي يتفاعل بها الأفراد مع الأصول المرمزة ومنهجية استفادتهم منها. هذا، وتتمثل رؤيتنا في إنشاء اقتصاد شبكي مترابط عن طريق التكامل السلس بين الأصول الحقيقية (RWA) والتمويل اللامركزي (DeFi).
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