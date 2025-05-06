مجموعة Multibank Group توقّع شراكة إستراتيجية مع MAG لترميز أصول عقارية قيمتها 3 مليارات دولار أمريكي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- وقّعت مجموعة MultiBank Group، أكبر مؤسسة متخصصة في مجال المشتقات المالية في العالم والتي تتخذ من دبي مقرًا رئيسيًا لها، اتفاقية ترميز للأصول تاريخية قيمتها 3 مليارات دولار أمريكي مع شركة MAG الرائدة في مجال التطوير العقاري في الإمارات العربية المتحدة، وشركة Mavryk المبتكرة الرائدة في مجال سلاسل الكتل، ما يمثل أكبر مبادرة لترميز الأصول الحقيقية (RWA) على مستوى العالم حتى الآن. تسلط المبادرة الضوء على الإطلاق الوشيك لرمز ‎$MBG، الرمز الخدمي الذي يشكل جوهر المنظومة المالية الرقمية من الجيل التالي في MultiBank.

ستؤدي هذه الشراكة إلى نقل مشروعات MAG العقارية العالية القيمة، مثل The Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creekside، الذي يعد جزءًا من Keturah Resort وKeturah Reserve، إلى سلسلة الكتل، ما يجعلها متاحة للمستثمرين العالميين عن طريق سوق الأصول الحقيقية (RWA) الخاضعة للرقابة التنظيمية من MultiBank. وبمجرد الإطلاق، سيتمكن حاملو الأصول الحقيقية (RWA) من تحقيق عائد يومي يجري توزيعه على منصة MultiBank.

سيعمل رمز ‎$MBG على دعم الاستفادة من المنصة والتجميع وعمليات دفع الرسوم والتفاعل مع المنصة، كما يعد هذا الرمز عنصرًا أساسيًا في البنية التحتية التي تدعم عروض الأصول الرقمية المؤسسية.

في إطار هذه الاتفاقية، ستوفر MAG مشروعاتها العقارية الراقية لتحويلها إلى رموز، على حين ستوفر Mavryk البنية التحتية لسلاسل الكتل بغية دعم عملية إصدار الأصول على السلسلة وعمليات دمج التمويل اللامركزي (DeFi). أما MultiBank Group، فستتولى مهمة الإشراف على الامتثال التنظيمي، ومعدل السيولة في الأسواق الثانوية، وإدارة المنصة، كل ذلك مدعوم بالاستخدام المتعدد الطبقات لرمز ‎$MBG.

صرح Zak Taher، مؤسس MultiBank ومديرها التنفيذي، قائلاً: "إن الصفقة ليست مجرد صفقة عقارية، بل هي بمنزلة تطبيق رائد لاستخدام رمز ‎$MBG، وعن طريق تيسير سبل الوصول السلس إلى 3 مليارات دولار أمريكي من العقارات المرمزة، تنطلق MultiBank لتصبح الجسر الواصل بين التمويل المنظم وبنية الاستثمار التحتية من الجيل التالي. هذه هي الآلية التي نحول بها تقنيات Web3 إلى واقع ملموس".

صرح طلال موفق القداح، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي الأول لشركة MAG، قائلاً: " لطالما كان التميز والشغف بتشكيل مستقبل قطاع العقارات دافعنا الأساسي في شركة MAG. وإنني أرى أن الشراكة مع MultiBank Group تمثل علامة فارقة على صعيد تعزيز سبل الوصول إلى المشروعات التطويرية العالية القيمة وتحرير السيولة بالاستعانة بسلسلة الكتل، في ظل الحفاظ على المعايير الصارمة لعنصري الشفافية وحماية أصحاب المصلحة".

علّق Alex Davis، مؤسس شركة Mavryk ومديرها التنفيذي، قائلاً: "يمثل هذا التعاون البنّاء تحولاً جذريًا في كيفية الوصول إلى الأصول الحقيقية وتداولها، وعن طريق الاستفادة من البنية التحتية المتقدمة للترميز والتمويل اللامركزي (DeFi)، فإننا نعمل على تحويل المشروعات التطويرية البارزة إلى فرص استثمارية سهلة التداول وعالمية بلا حدود. وبالتعاون مع MAG وMultiBank Group، فإننا نضع الأساس التكنولوجي لمستقبل قوامه الشفافية والقدرة على التطوير حيث تتوفر الأصول المؤسسية بنقرة زر واحدة".

بفضل نموذج إعادة الشراء والإتلاف المرتبط بعائدات المنصة، ومكافآت التجميع المصممة لتحفيز المشاركة الطويلة الأجل، تقدم MultiBank Group قيمة ملموسة للمستخدمين من الأفراد والمؤسسات. إضافةً إلى ذلك، تم تصميم رمز ‎$MBG كمكافأة على المشاركة ولتحفيز الطلب على المنظومة، إذ يقدم مزايا كثيرة، منها ميزة الرسوم المخفضة وميزة فئات كبار الشخصيات وميزة الوصول إلى منصة الإطلاق والتعامل مع الأصول الحقيقية.

إن عملية الترميز الأولية لأصول قيمتها 3 مليارات دولار أمريكي ما هي إلا مجرد بداية، فقد تم تصميم المنصة بحيث يمكن توسيع نطاقها لاستيعاب ما يصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي من الأصول، ما يمهد السبيل لعصر جديد من الملكية القابلة للبرمجة والاستثمار الرقمي المتوافق مع اللوائح، مع رمز ‎$MBG كركيزة أساسية.

إخلاء المسؤولية القانونية

لا تمتلك The Ritz-Carlton Hotel Company, LLC أو الشركات التابعة لها (Ritz-Carlton)، مشروع The Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creekside، ولا تقوم على تطويره أو بيعه. تستخدم MAG of Life FZ-LLC علامات The Ritz-Carlton بموجب ترخيص من Ritz-Carlton، التي لم تؤكد دقة أي من البيانات أو التصريحات الواردة هنا.

نبذة عن MULTIBANK GROUP

تعد MultiBank Group، التي تأسست في كاليفورنيا بالولايات المتحدة في عام 2005، مؤسسة رائدة عالميًا متخصصة في مجال المشتقات المالية، إذ تقدم خدماتها إلى أكثر من مليوني عميل في 100 بلد، ويتجاوز حجم التداول اليومي لها 35 مليار دولار أمريكي خلال الأيام الأربعة الأولى من شهر أبريل 2025. كما تقدم المجموعة، التي تشتهر بحلول التداول المبتكرة، والامتثال الراسخ للوائح التنظيمية، وخدمة العملاء الاستثنائية، مجموعة من خدمات الوساطة وحلول إدارة الأصول، ثم إنها تخضع للوائح التنظيمية في خمس قارات والتي تطبقها 17 من أبرز السلطات المالية المرموقة عالميًا. هذا، وتقدم منصات التداول الحائزة على جوائز التابعة للمجموعة رافعة مالية بنسبة 500:1 على مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك الفوركس والمعادن والأسهم والسلع والمؤشرات والعملات المشفرة. وأخيرًا وليس آخرًا، حصلت MultiBank Group على أكثر من 70 جائزة تقديرًا لها على إسهاماتها في المجال المالي والتزامها بالتميز في مجال التداول وامتثالها للوائح التنظيمية. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني لمؤسسة MultiBank Group.

نبذة عن شركة MAG

تعد MAG شركة التطوير العقاري التابعة لمجموعة MAG Group، وهي مجموعة متعددة الجنسيات تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، وتتمتع بتاريخ ثري قوامه 46 عامًا. إضافةً إلى ذلك، تأسست شركة MAG في عام 2003، وتشمل محفظة العقارات الحالية، الأبراج والمجتمعات السكنية المتميزة والمشروعات التطويرية الفاخرة التي تطبق مفهوم Bio Living والمفاهيم المعنية بالصحة والعافية، التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة. هذا، وفي ظل التزامها بالتميز، تواصل شركة MAG تشكيل مستقبل الحياة الحضرية، إذ تقدم مشروعات حيوية تسهم في تعزيز أساليب الحياة والمجتمعات.

نبذة عن Mavryk

تعد Mavryk سلسلة كتل من الطبقة الأولى مصممة لإحداث ثورة في ملكية الأصول ودعم مجتمع الأصول الحقيقية (RWA)، إذ تسهم في تعزيز مفهوم ترميز الأصول من أجل إرساء الأساس لمستقبل مشرق، وعن طريق الاستفادة من عملية ترميز الأصول الحقيقية (RWA) وتطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi)، والبنية التحتية القوية، تهدف Mavryk إلى إحداث تغيير جذري في الآلية التي يتفاعل بها الأفراد مع الأصول المرمزة ومنهجية استفادتهم منها. هذا، وتتمثل رؤيتنا في إنشاء اقتصاد شبكي مترابط عن طريق التكامل السلس بين الأصول الحقيقية (RWA) والتمويل اللامركزي (DeFi).

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