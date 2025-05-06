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نخبة آسيا عهد جديد لقلعة الكؤوس

نخبة آسيا عهد جديد لقلعة الكؤوس

2025-05-06 02:17:21
(MENAFN- Al Watan) في ليلة من أجمل الليالي الكروية ليلة لا تُنسى في ملعب (الإنماء) الجوهرة بجده دوّى اسم النادي الأهلي السعودي في أنحاء القارة الآسيوية بطلًا لكأس النخبة ومهما تحدثنا عن الملكي نادي الأهلي السعودي لن نوفيه حقه في مقال كهذا قد أبدع وتألق في كل حالاته بإدارته وداعميه ولاعبيه وجماهيره التي لن أستطيع وصفها كانت كموج البحر الهادر في الملعب تساند فريقها وتؤازره وتقف معه والملايين من محبي الأهلي خلف الشاشات أسعدها هذا الانتصار وابتهجت وفرحت لهذا الإنجاز العظيم.
قد انتهت أحداث مباراة الأهلي وكاواساكي، بهدفين دون رد للأهلي السعودي، والتي أقيمت على ملعب الجوهرة للفوز بكأس النخبة، ليتوج بلقب كأس النخبة.
سجل الهدف الأول وينديرسون جالينو، بالدقيقة 35، ليضيف فران كيسية الهدف الثاني بالدقيقة 42. وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فريق الأهلي السعودي بمناسبة فوزه ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024 - 2025. وقال إن فوز الأهلي كان مستحقًا.. وتوج باللقب لأنه كان الأفضل، واصفًا الهدف الأول لجالينو بأنه كان بنكهة برازيلية عالمية. إنها لحظة عظيمة طال انتظارها أطلقت العنان لفرحة جماهيرية جارفة واحتفالات صاخبة بين اللاعبين الذين عبروا عن فخرهم واعتزازهم بهذا الإنجاز غير المسبوق والذي وصفوه أنه بداية عهد جديد في هذا النادي العريق قلعة الكؤوس قد عاد لتاريخه المجيد، وبدون شك أن هذا الإنجاز لم يأتي من فراغ بل أتى نتيجة جهود جبارة طوال الموسم حتى توّج الفريق بهذا الإنجاز العظيم ونتمنى للأهلي التقدم والرقي ومن انتصار إلى انتصار.

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