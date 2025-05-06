نخبة آسيا عهد جديد لقلعة الكؤوس

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نخبة آسيا عهد جديد لقلعة الكؤوس
(MENAFN- Al Watan) في ليلة من أجمل الليالي الكروية ليلة لا تُنسى في ملعب (الإنماء) الجوهرة بجده دوّى اسم النادي الأهلي السعودي في أنحاء القارة الآسيوية بطلًا لكأس النخبة ومهما تحدثنا عن الملكي نادي الأهلي السعودي لن نوفيه حقه في مقال كهذا قد أبدع وتألق في كل حالاته بإدارته وداعميه ولاعبيه وجماهيره التي لن أستطيع وصفها كانت كموج البحر الهادر في الملعب تساند فريقها وتؤازره وتقف معه والملايين من محبي الأهلي خلف الشاشات أسعدها هذا الانتصار وابتهجت وفرحت لهذا الإنجاز العظيم.
قد انتهت أحداث مباراة الأهلي وكاواساكي، بهدفين دون رد للأهلي السعودي، والتي أقيمت على ملعب الجوهرة للفوز بكأس النخبة، ليتوج بلقب كأس النخبة.
سجل الهدف الأول وينديرسون جالينو، بالدقيقة 35، ليضيف فران كيسية الهدف الثاني بالدقيقة 42. وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فريق الأهلي السعودي بمناسبة فوزه ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024 - 2025. وقال إن فوز الأهلي كان مستحقًا.. وتوج باللقب لأنه كان الأفضل، واصفًا الهدف الأول لجالينو بأنه كان بنكهة برازيلية عالمية. إنها لحظة عظيمة طال انتظارها أطلقت العنان لفرحة جماهيرية جارفة واحتفالات صاخبة بين اللاعبين الذين عبروا عن فخرهم واعتزازهم بهذا الإنجاز غير المسبوق والذي وصفوه أنه بداية عهد جديد في هذا النادي العريق قلعة الكؤوس قد عاد لتاريخه المجيد، وبدون شك أن هذا الإنجاز لم يأتي من فراغ بل أتى نتيجة جهود جبارة طوال الموسم حتى توّج الفريق بهذا الإنجاز العظيم ونتمنى للأهلي التقدم والرقي ومن انتصار إلى انتصار.
قد انتهت أحداث مباراة الأهلي وكاواساكي، بهدفين دون رد للأهلي السعودي، والتي أقيمت على ملعب الجوهرة للفوز بكأس النخبة، ليتوج بلقب كأس النخبة.
سجل الهدف الأول وينديرسون جالينو، بالدقيقة 35، ليضيف فران كيسية الهدف الثاني بالدقيقة 42. وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فريق الأهلي السعودي بمناسبة فوزه ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024 - 2025. وقال إن فوز الأهلي كان مستحقًا.. وتوج باللقب لأنه كان الأفضل، واصفًا الهدف الأول لجالينو بأنه كان بنكهة برازيلية عالمية. إنها لحظة عظيمة طال انتظارها أطلقت العنان لفرحة جماهيرية جارفة واحتفالات صاخبة بين اللاعبين الذين عبروا عن فخرهم واعتزازهم بهذا الإنجاز غير المسبوق والذي وصفوه أنه بداية عهد جديد في هذا النادي العريق قلعة الكؤوس قد عاد لتاريخه المجيد، وبدون شك أن هذا الإنجاز لم يأتي من فراغ بل أتى نتيجة جهود جبارة طوال الموسم حتى توّج الفريق بهذا الإنجاز العظيم ونتمنى للأهلي التقدم والرقي ومن انتصار إلى انتصار.
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