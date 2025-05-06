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سرك في بير

سرك في بير

2025-05-06 02:17:20
(MENAFN- Al Watan) ليس كل من قال لك سرك في بير هو كاتم للأسرار ومحافظ عليها ويتحكم في ضبط نفسه وحفظ لسانه في عدم إفشاء السر وإذاعته فمن البشر من لا يستطيع كتم السر والحفاظ عليه حتى لو وعدك بذلك وقطع على نفسه العهود والمواثيق، فالطبع يغلب على التطبع والأشد من ذلك من يتخذ خصوصيات الناس مادة للحديث بها في المجالس من باب حب التفرد بالأخبار الخاصة والحصرية.
وربما تجد من يحفظ السر لسنوات طويلة ولمجرد خلاف وسوء فهم يكشف كل الأسرار في ساعة ويضيف عليها قليلا، وهذا من صنع القلوب المريضة التي تحتاج لتنقية من الحسد والحقد والضغينة، فالحياة مليئة بالتجارب كلما عشت فيها زمنًا كثيرًا عرفت الكثير من طباع البشر المتنوعة والناس يختلفون في طباعهم وخصوصياتهم فمنهم من يكون كتابًا مفتوحًا ومكشوفًا للجميع، ومنهم من يكون دون ذلك وآخرون يحتفظون ببعض أمورهم وتفاصيل حياتهم، وهذا الاختلاف والتنوع طبيعي فالناس أجناس.
أحيانًا يحتاج الإنسان لشخص يتحدث معه عن بعض خصوصياته وأسراره ويخرج ما في صدره ويكشف له بعض معاناته وآهاته ويظهر له صدمات وجروح الزمان وهذا البوح يعتبر متنفسًا له وتخفيف من حمل هموم الدنيا. فكن أيها المستمع مستودع للأسرار محكم عليها بالأقفال ومحلا للثقة وجدير بها.
من المعلوم إن السر ثقيل على النفس فمن أمن على سر فهو مؤتمن عليه ومن خص ببعض الخصوصيات من باب الثقة ينبغي أن يكون أهلا لحفظ السر ويعتبر إفشاؤه خيانة للأمانة كما أن حفظ السر وكتمانه من أخلاق المؤمنين ومن فضائل الأعمال، ومن خصال الكبار فلا يجوز للمسلم إفشاء سر مؤتمن عليه.
ومن هذا الباب يجب أن يعلم المتحدث وقبل أن يقول ما في خاطرة أن يختر من يتحدث معه ومن يكشف له أسراره، ويعلم أن الخبر الخاص إذا تحدث به لم يعد سرًا، فالسر يبقى أسير عندك فإذا تكلمت به صرت أنت أسيره حتى لو قال لك المستمع تحدث فإن سرك في بير.
عمومًا... أحفظ سرك في صدرك أضمن وأفضل لك فإن البير مكشوفة.

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