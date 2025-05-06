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القيادة.. رمانة الميزان لكلِّ خلل

القيادة.. رمانة الميزان لكلِّ خلل

2025-05-06 02:17:20
(MENAFN- Al Watan) القُدرة على الإصغاء للآخرين فنٌ لا يُجيده سوى آل سعود، الذين يرون الشَّعب السعودي كُلهم أقاربه.
كانت قرارات ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمَّد بن سلمان ليلة العيد فيما يخص معالجة الغلاء الفاحش في قيمة الأراضي في العاصمة الرياض، وانعكاساتها السلبية على ارتفاع الإيجارات؛ هي بمثابة رمانة الميزان التي ستضبط سوق العقار بكل تفاصيلة، إنها قرارات إنسان متعادل ماديَّا وروحيَّا؛ وهذا سِر حياته وسبب نجاحه.
إنَّها القوة التي ستضع حبات الرمان، واحدة واحدة داخل قشرتها، تعلم في أي قلب تضعك؛ فلا تقلق!!
إنها إنسانية الرحمة التي تجمع البشر، والأدب الذي يُوحِّد القلوب، هي باختصار: أسمى خصائص الإنسانية التي تُحوِّل السِلْب إلى إيجاب.
هذه هي القيادة التي تستشعر الخطر، تضع الحلول، وتُعالج الخلل باحترافيَّة الخبير وقُدرة الحاكم على تعديل المسار، تجويد المُنتج، وزيادة الإنتاج، وكل ذلك لن يكون على حساب الاحتكار أو الاستثمار طويل الأجل، بل كان سريع الذوبان، وسيلمسه الجميع بكل أريحيَّة وشفافيَّة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
إنها الأراضي البيضاء التي سيتم تحريك مياهها الراكدة، وسيكون هناك حِراك عقاري مُعتدل وموزون، سيرسم الصورة الحقيقية لهذه القرارات الحكيمة التي تخدم الإنسان السعودي أولًا، من لدُن قائد الإنسانية وعرَّاب الرؤية.
ولي العهد على عجل من أمره لشيئين في نفسه: الأوَّل تحقيق رؤيته، والثاني: إسعاد الإنسان السعودي، وكانت باكورة الإسعاد؛ هو تبرُّع ولي العهد ومن ماله الخاص بمليار ريال سعودي دعمًا للإنسان السعودي في دائرة العقار ومستطيل العرض والطلب.
البشائر عادةً ما تكون متتالية، ونحن على عجلٍ من أمرنا أنْ نسمع ونرى بأُمِّ أعيننا قريبًا؛ قرارات تتعلَّق بمنصَّة إحكام، والتي سوف تُساعد في خلق هذا التوازن وذاك الإسعاد، وتلك طبيعة حُكَّامنا الذين يسعون جاهدين إلى إسعاد مواطنيهم وإغداق الخيرات التي تحمل رسائل لكل من يُشكِّك في تلاحم الشعب بقيادته، وأنَّ كُل ما اِتخذته الدولة من إجراءات في كُل أمر يمس المواطن؛ هو في حقيقته خيرًا لا شرَّا، وهذا ما تعودنا عليه من المؤسس وأبنائهِ إلى أحفاده.
قيادتنا ولله الحمد؛ قيادة رشيدة رحيمة وعادلة، ترعى مصالح الفرد والجماعة، وتُغلِّب الصالح العام لمصلحة الجميع، تبني ولا تهدم، وإنْ كان هُناك هدم فهو من باب التطوير لا من باب التطيير، وعلى المتربصين والمُغرضين أنْ يتزودوا بدواء المغص، فالقادم ستجعل من بطونهم ملتوية، ومن عقولهم مُلْتَحِسَة.

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