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Google تحذر 1.8 مليار مستخدم

Google تحذر 1.8 مليار مستخدم

2025-05-06 02:17:20
(MENAFN- Al Watan) شهد مستخدمو خدمة البريد الإلكتروني Gmail موجة متصاعدة من هجمات التصيد الاحتيالي في الأشهر الأخيرة، والتي تزداد تعقيدا يوما بعد يوم.
وأكدت ((قوقل)) تعرضها لهجوم ((متطور)) يستهدف جميع مستخدمي Gmail البالغ عددهم 1.8 مليار مستخدم.
وهذه الهجمات التي تستهدف سرقة كلمات المرور تمكنت من خداع حتى أكثر المستخدمين حذرا، حيث تظهر الرسائل الاحتيالية وكأنها صادرة فعلا عن ((قوقل))، مع عناوين بريدية تبدو رسمية تماما وتتجاوز حتى فحوصات الأمان المعتادة.
أما العلامات الدالة على رسائل التصيد الاحتيالي، فأبرزها استخدام العناوين العامة مثل ((عزيزي العميل))، وخلق حالة من الإلحاح المصطنع حول مشكلة مزعومة تتطلب إجراء فوريا، وإدراج روابط تبدو رسمية لكنها في الحقيقة تقود إلى مواقع مزيفة.

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