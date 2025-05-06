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الموظفون غير واثقين في الذكاء الاصطناعي
(MENAFN- Al Watan) خلصت دراسة جديدة، إلى أنّ الغالبية العظمى من الناس تستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) كل يوم، بالرغم من أنهم لا يثقون في النتائج التي يقدمها لهم.
واستطلع باحثون من جامعة ملبورن في أستراليا وشركة الاستشارات العالمية KPMG آراء أكثر من 48 ألف شخص في 47 دولة في الفترة الممتدة من نوفمبر 2024 إلى يناير 2025 حول ثقتهم في الذكاء الاصطناعي واستخداماته ومواقفهم تجاهه.
ووجدت الدراسة أنه على الرغم من أن أكثر من ثلثي المشاركين في الاستطلاع يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل منتظم إلى حد ما، سواء في العمل أو المدرسة أو في أوقاتهم الشخصية، إلا أنّ 46 % فقط من المشاركين في الدراسة يثق بهذه الأنظمة والبرمجيّات.
وطُلب من المشاركين في الدراسة تصنيف مدى ثقتهم في القدرة التقنية لأنظمة الذكاء الاصطناعي، وسلامة هذه الأنظمة، وأمنها، وأمانتها الأخلاقية.
ثم قام الباحثون بتصنيف إجاباتهم على مقياس من تسع نقاط لتحديد مدى ثقة كل متلقٍ في الذكاء الاصطناعي.
وقالت سامانثا جلويد، المديرة الإدارية في شركة KPMG، لموقع ((يورونيوز نيكست)): ((الثقة هي نوعاً ما أقوى مؤشر على قبول الذكاء الاصطناعي، ونعتقد أنّه لا يمكن لأي مؤسسة أن تكون أسرع من الثقة)).
ووفقا لمعدّي الدراسة، ما يسعى الناس للإيمان به هو ((قدرة الذكاء الاصطناعي على أن يكون عادلاً وغير مضر)). أما ما يثق الناس فيه أكثر فهو القدرة التقنية للذكاء الاصطناعيّ على تقديم مخرجاتٍ وخدماتٍ دقيقةٍ وموثوقة.
وجدت الدراسة أيضاً، أن 58 % من المشاركين في الدراسة يستخدمون الذكاء الاصطناعي بانتظام في العمل، حيث يستخدمه 33 % منهم أسبوعياً أو يومياً في وظائفهم.
واستطلع باحثون من جامعة ملبورن في أستراليا وشركة الاستشارات العالمية KPMG آراء أكثر من 48 ألف شخص في 47 دولة في الفترة الممتدة من نوفمبر 2024 إلى يناير 2025 حول ثقتهم في الذكاء الاصطناعي واستخداماته ومواقفهم تجاهه.
ووجدت الدراسة أنه على الرغم من أن أكثر من ثلثي المشاركين في الاستطلاع يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل منتظم إلى حد ما، سواء في العمل أو المدرسة أو في أوقاتهم الشخصية، إلا أنّ 46 % فقط من المشاركين في الدراسة يثق بهذه الأنظمة والبرمجيّات.
وطُلب من المشاركين في الدراسة تصنيف مدى ثقتهم في القدرة التقنية لأنظمة الذكاء الاصطناعي، وسلامة هذه الأنظمة، وأمنها، وأمانتها الأخلاقية.
ثم قام الباحثون بتصنيف إجاباتهم على مقياس من تسع نقاط لتحديد مدى ثقة كل متلقٍ في الذكاء الاصطناعي.
وقالت سامانثا جلويد، المديرة الإدارية في شركة KPMG، لموقع ((يورونيوز نيكست)): ((الثقة هي نوعاً ما أقوى مؤشر على قبول الذكاء الاصطناعي، ونعتقد أنّه لا يمكن لأي مؤسسة أن تكون أسرع من الثقة)).
ووفقا لمعدّي الدراسة، ما يسعى الناس للإيمان به هو ((قدرة الذكاء الاصطناعي على أن يكون عادلاً وغير مضر)). أما ما يثق الناس فيه أكثر فهو القدرة التقنية للذكاء الاصطناعيّ على تقديم مخرجاتٍ وخدماتٍ دقيقةٍ وموثوقة.
وجدت الدراسة أيضاً، أن 58 % من المشاركين في الدراسة يستخدمون الذكاء الاصطناعي بانتظام في العمل، حيث يستخدمه 33 % منهم أسبوعياً أو يومياً في وظائفهم.
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