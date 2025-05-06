403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
Youtube Premium مخفض لشخصين
(MENAFN- Al Watan) بدأت منصة يوتيوب اختبار خطة اشتراك جديدة ضمن فئة ((بريميوم)) تتيح لشخصين مشاركة المزايا مقابل رسوم مُخفّضة، وذلك في عدد محدود من الدول، بحسب ما أكدته الشركة لموقع ((تك كرانش)). وتشمل الدول التي انطلق فيها هذا الاختبار كلًا من الهند، وفرنسا، وهونغ كونغ، وتايوان.
ووفقًا لموقع Money Control، فإن هذه الخطوة تهدف إلى منح المشتركين مرونة أكبر وقيمة مضافة، من خلال توفير خيار مناسب للأشخاص الذين يعيشون معًا، ويرغبون في الاستفادة من مزايا الاشتراك، مثل المشاهدة دون إعلانات، وتشغيل المقاطع في الخلفية دون الحاجة إلى الاشتراك في الخطة العائلية الكاملة.
وقال متحدث باسم يوتيوب في بيانٍ رسمي: ((إننا نختبر طرقًا جديدة لتقديم مزيد من المرونة والقيمة لمشتركي يوتيوب بريميوم، منها خيار خطة اشتراك مزدوجة تتيح لشخصين مشاركة الاشتراك بتكلفة منخفضة)).
ووفقًا لموقع Money Control، فإن هذه الخطوة تهدف إلى منح المشتركين مرونة أكبر وقيمة مضافة، من خلال توفير خيار مناسب للأشخاص الذين يعيشون معًا، ويرغبون في الاستفادة من مزايا الاشتراك، مثل المشاهدة دون إعلانات، وتشغيل المقاطع في الخلفية دون الحاجة إلى الاشتراك في الخطة العائلية الكاملة.
وقال متحدث باسم يوتيوب في بيانٍ رسمي: ((إننا نختبر طرقًا جديدة لتقديم مزيد من المرونة والقيمة لمشتركي يوتيوب بريميوم، منها خيار خطة اشتراك مزدوجة تتيح لشخصين مشاركة الاشتراك بتكلفة منخفضة)).
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين