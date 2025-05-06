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Youtube Premium مخفض لشخصين

Youtube Premium مخفض لشخصين

2025-05-06 02:17:20
(MENAFN- Al Watan) بدأت منصة يوتيوب اختبار خطة اشتراك جديدة ضمن فئة ((بريميوم)) تتيح لشخصين مشاركة المزايا مقابل رسوم مُخفّضة، وذلك في عدد محدود من الدول، بحسب ما أكدته الشركة لموقع ((تك كرانش)). وتشمل الدول التي انطلق فيها هذا الاختبار كلًا من الهند، وفرنسا، وهونغ كونغ، وتايوان.
ووفقًا لموقع Money Control، فإن هذه الخطوة تهدف إلى منح المشتركين مرونة أكبر وقيمة مضافة، من خلال توفير خيار مناسب للأشخاص الذين يعيشون معًا، ويرغبون في الاستفادة من مزايا الاشتراك، مثل المشاهدة دون إعلانات، وتشغيل المقاطع في الخلفية دون الحاجة إلى الاشتراك في الخطة العائلية الكاملة.
وقال متحدث باسم يوتيوب في بيانٍ رسمي: ((إننا نختبر طرقًا جديدة لتقديم مزيد من المرونة والقيمة لمشتركي يوتيوب بريميوم، منها خيار خطة اشتراك مزدوجة تتيح لشخصين مشاركة الاشتراك بتكلفة منخفضة)).

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