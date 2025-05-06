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3 ملايين دولار تعويض لمتضرر من وسادة هوائية

3 ملايين دولار تعويض لمتضرر من وسادة هوائية

2025-05-06 02:17:20
(MENAFN- Al Watan) عوضت هيئة محلفين في ولاية فلوريدا الأمريكية، متضررًا من وسادة هوائية معيبة في حادث وقع عام 2020، بمبلغ 3 ملايين دولار، كون الرجل تعرض لإصابة بالغة نتيجة العيب الفني في هذه الوسادة التابعة لشركة تاكاتا التي أعلنت إفلاسها، وتستخدم هذه الوسادة في أنواع مختلفة من السيارات.
وتوصلت هيئة المحلفين في مقاطعة ميامي-دايد إلى الحكم لصالح خوسيه هيرنانديز يوم الخميس الماضي، وفقًا لسجلات المحكمة، كونه رفع دعواه القضائية منذ عام 2022 ضد ((صندوق تعويضات دعاوى وسائد تاكاتا الهوائية))، الذي أنشئ في إطار عملية إفلاس الشركة.
وكان هيرنانديز يقود سيارته من طراز هوندا سيفيك في مدينة ميامي في ديسمبر 2020 عندما صدمته سيارة أخرى، وبحسب الدعوى، كان من المفترض أن يسبب الحادث إصابات طفيفة فقط، لكن مضخة الوسادة الهوائية من نوع تاكاتا انفجرت بشكل غير سليم، ما أدى إلى إصابته بشظية معدنية استقرت في ذراعه اليمنى.
ووفقًا للجهات التنظيمية، تم ربط ما لا يقل عن 28 حالة وفاة في الولايات المتحدة بمضخات وسائد تاكاتا الهوائية، وأكثر من 36 حالة وفاة حول العالم.. كما أصيب أكثر من 400 شخص في الولايات المتحدة بسبب هذه العيوب.

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