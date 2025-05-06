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صدور التقرير الإحصائي لمعلومات الملكية الفكرية 2024م

صدور التقرير الإحصائي لمعلومات الملكية الفكرية 2024م

2025-05-06 02:17:20
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن صدور التقرير الاحصائي لمعلومات الملكية الفكرية لعام 2024م، والذي يستعرض أبرز المؤشرات في مجالات الملكية الفكرية، وتضمن التقرير تحليلًا تفصيليًا لأداء عدد من المؤشرات الفرعية لمقدمي الطلبات وأبرز التوجهات والمجالات التقنية، والمؤشرات المعنية بقياس نشاط السياق الوطني. ويشير التقرير إلى تسجيل أرقام غير مسبوقة في أبرز مجالات الملكية الفكرية حيث بلغ عدد طلبات براءات الاختراع المودعة في عام 2024م 8,029 طلبًا، بنسبة نمو بلغت 13.33% مقارنة بالعام 2023م، كما سجّل مقدمو الطلبات من فئة الأفراد حضورًا لافتًا، إذ ارتفعت الطلبات المودعة بنسبة 62%، واستقبلت الهيئة 4,921 طلبًا لبراءة الاختراع مودع من خارج المملكة بزيادة قدرها 15%، كما سجلت طلبات التصاميم المودعة نموًا بنسبة 8.75%، كما تجاوزت طلبات تسجيل العلامات التجارية المستويات السابقة بنسبة نمو 15.72%، وشهدت الهيئة نموًا بنسبة 63.15% في الطلبات المقدمة للتسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف.
وأصدرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية خلال عام 2024م، 4,355 وثيقة براءة اختراع، و1,578 شهادة تصميم صادرة، و1,504 شهادات تسجيل اختياري لمصنفات حقوق المؤلف، وسجلت 31,834 علامةً تجارية، في خطوة تعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتحسين كفاءة عمليات الفحص، وتسريع إجراءات إصدار القرارات بهدف تحقيق التميز في عمليات الملكية الفكرية.
ودعت الهيئة كافة المهتمين للاطلاع على التقرير عبر صفحة مركز معلومات الملكية الفكرية على موقعها الرسمي، حيث يوفّر التقرير تحليلات وبيانات داعمة لفهم أبرز أنماط النشاط الابتكاري، لدعم عملية اتخاذ القرار، وتقديم تصور شامل للباحثين والممارسين والجهات المعنية في مجال الملكية الفكرية.

MENAFN06052025000089011017ID1109514843

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