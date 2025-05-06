ولي العهد ورئيس وزراء العراق يستعرضان هاتفيا العلاقات بين البلدين

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ولي العهد ورئيس وزراء العراق يستعرضان هاتفيا العلاقات بين البلدين
(MENAFN- Al Watan) تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من رئيس مجلس الوزراء في العراق محمد شياع السوداني.
وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات.
وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات.
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