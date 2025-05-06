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ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس الحكومة المؤقتة في بنغلاديش

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس الحكومة المؤقتة في بنغلاديش

2025-05-06 02:17:20
(MENAFN- Al Watan) تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، رسالة خطية من رئيس الحكومة المؤقتة في بنغلاديش البروفسور محمد يونس، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
وتسلم الرسالة نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، خلال استقباله اليوم في مقر الوزارة بالرياض، سفير بنغلاديش لدى المملكة دلوار حسين.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية وسُبل تعزيزها في شتى المجالات، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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