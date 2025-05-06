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تأهيل 6000 مراقب بلدي

تأهيل 6000 مراقب بلدي

2025-05-06 02:17:19
(MENAFN- Al Watan) ناقشت أمانة المنطقة الشرقية، ووزارة البلديات والإسكان، وصندوق تنمية الموارد البشرية، آليات تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة ((تمهير الرقابة المجتمعية)) لعام 2025، لتأهيل 6000 مراقب ميداني على مدى عامين، بهدف تعزيز الرقابة وتحسين جودة الخدمات البلدية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد، بمشاركة عدد من مسؤولي الأمانات، واستُعرضت خلاله خطة التنفيذ التي تبدأ بطرح الفرص التدريبية عبر منصة ((هدف))، مرورًا بالتدريب والمباشرة الميدانية، وصولًا إلى التوظيف، مع التأكيد على تكامل الجهود بين الإدارات المعنية.
ومن المقرر أن تستفيد أمانة الشرقية من 245 فرصة تدريبية في السنة الأولى، موزعة على أربعة أرباع، تشمل: مهام المراقبين متابعة النظافة، والمباني، والحفريات، والمرافق العامة، إلى جانب رفع تقارير أسبوعية عبر منصة ((عدسة بلدي)).
يُذكر أن المرحلة الأولى درّبت أكثر من 5.300 متدرب، تم توظيف 6.6% منهم، وتسعى المرحلة الثانية لرفع نسبة التوظيف بدعم من ((هدف)) والقطاع الخاص.

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