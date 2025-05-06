تأهيل 6000 مراقب بلدي

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تأهيل 6000 مراقب بلدي
(MENAFN- Al Watan) ناقشت أمانة المنطقة الشرقية، ووزارة البلديات والإسكان، وصندوق تنمية الموارد البشرية، آليات تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة ((تمهير الرقابة المجتمعية)) لعام 2025، لتأهيل 6000 مراقب ميداني على مدى عامين، بهدف تعزيز الرقابة وتحسين جودة الخدمات البلدية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد، بمشاركة عدد من مسؤولي الأمانات، واستُعرضت خلاله خطة التنفيذ التي تبدأ بطرح الفرص التدريبية عبر منصة ((هدف))، مرورًا بالتدريب والمباشرة الميدانية، وصولًا إلى التوظيف، مع التأكيد على تكامل الجهود بين الإدارات المعنية.
ومن المقرر أن تستفيد أمانة الشرقية من 245 فرصة تدريبية في السنة الأولى، موزعة على أربعة أرباع، تشمل: مهام المراقبين متابعة النظافة، والمباني، والحفريات، والمرافق العامة، إلى جانب رفع تقارير أسبوعية عبر منصة ((عدسة بلدي)).
يُذكر أن المرحلة الأولى درّبت أكثر من 5.300 متدرب، تم توظيف 6.6% منهم، وتسعى المرحلة الثانية لرفع نسبة التوظيف بدعم من ((هدف)) والقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد، بمشاركة عدد من مسؤولي الأمانات، واستُعرضت خلاله خطة التنفيذ التي تبدأ بطرح الفرص التدريبية عبر منصة ((هدف))، مرورًا بالتدريب والمباشرة الميدانية، وصولًا إلى التوظيف، مع التأكيد على تكامل الجهود بين الإدارات المعنية.
ومن المقرر أن تستفيد أمانة الشرقية من 245 فرصة تدريبية في السنة الأولى، موزعة على أربعة أرباع، تشمل: مهام المراقبين متابعة النظافة، والمباني، والحفريات، والمرافق العامة، إلى جانب رفع تقارير أسبوعية عبر منصة ((عدسة بلدي)).
يُذكر أن المرحلة الأولى درّبت أكثر من 5.300 متدرب، تم توظيف 6.6% منهم، وتسعى المرحلة الثانية لرفع نسبة التوظيف بدعم من ((هدف)) والقطاع الخاص.
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