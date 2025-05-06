مشروع لتقدير الاحتياجات المائية للنباتات البرية

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مشروع لتقدير الاحتياجات المائية للنباتات البرية
(MENAFN- Al Watan) دشَّن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، الدكتور خالد العبدالقادر، ونائب رئيس جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور يزيد آل الشيخ، مشروع ((تقدير الاحتياجات المائية وإضافة محسنات التربة لترشيد استهلاك المياه، وتأثير حماية وصون الغطاء النباتي على تخزين الكربون في البيئات المختلفة بالمملكة))؛ الذي يهدف إلى زيادة الاستفادة من موارد المياه بمناطق الدراسة وحمايتها، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
نمو الأشجار
يهدف المشروع إلى حساب الاحتياجات المائية للأشجار والشجيرات المحلية، مثل الغضا والسدر البري والأرطى والطلح، إضافةً إلى تقييم تأثير إضافة الفحم الحيوي على كميات المياه المستخدمة للري، واستدامة نمو الأشجار والشجيرات المحلية في منطقتي الرياض والقصيم؛ لترشيد استهلاك المياه.
كما يهدف إلى تحديد قدرة النباتات البرية في مناطق الرياض والقصيم، وأشجار المانجروف في عسير وجازان على تخزين الكربون في الأنظمة البيئية المختلفة.
زيارات ميدانية
وخلال التدشين، قدَّم فريق عمل المشروع عرضًا تناول الأهداف والمراحل والمخرجات المتوقعة للمشروع، الذي بدأ العمل فيه بإجراء زيارات ميدانية إلى مواقع الدراسة؛ لتحديد المواقع الممثلة لبيئات ونباتات مناطق الدراسة.
يُذكر أن المركز يعمل على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج والمشروعات التي تعزز وجود غطاء نباتي مزدهر ومستدام في جميع أنحاء المملكة.
نمو الأشجار
يهدف المشروع إلى حساب الاحتياجات المائية للأشجار والشجيرات المحلية، مثل الغضا والسدر البري والأرطى والطلح، إضافةً إلى تقييم تأثير إضافة الفحم الحيوي على كميات المياه المستخدمة للري، واستدامة نمو الأشجار والشجيرات المحلية في منطقتي الرياض والقصيم؛ لترشيد استهلاك المياه.
كما يهدف إلى تحديد قدرة النباتات البرية في مناطق الرياض والقصيم، وأشجار المانجروف في عسير وجازان على تخزين الكربون في الأنظمة البيئية المختلفة.
زيارات ميدانية
وخلال التدشين، قدَّم فريق عمل المشروع عرضًا تناول الأهداف والمراحل والمخرجات المتوقعة للمشروع، الذي بدأ العمل فيه بإجراء زيارات ميدانية إلى مواقع الدراسة؛ لتحديد المواقع الممثلة لبيئات ونباتات مناطق الدراسة.
يُذكر أن المركز يعمل على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج والمشروعات التي تعزز وجود غطاء نباتي مزدهر ومستدام في جميع أنحاء المملكة.
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