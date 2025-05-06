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مشروع لتقدير الاحتياجات المائية للنباتات البرية

مشروع لتقدير الاحتياجات المائية للنباتات البرية

2025-05-06 02:17:19
(MENAFN- Al Watan) دشَّن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، الدكتور خالد العبدالقادر، ونائب رئيس جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور يزيد آل الشيخ، مشروع ((تقدير الاحتياجات المائية وإضافة محسنات التربة لترشيد استهلاك المياه، وتأثير حماية وصون الغطاء النباتي على تخزين الكربون في البيئات المختلفة بالمملكة))؛ الذي يهدف إلى زيادة الاستفادة من موارد المياه بمناطق الدراسة وحمايتها، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
نمو الأشجار
يهدف المشروع إلى حساب الاحتياجات المائية للأشجار والشجيرات المحلية، مثل الغضا والسدر البري والأرطى والطلح، إضافةً إلى تقييم تأثير إضافة الفحم الحيوي على كميات المياه المستخدمة للري، واستدامة نمو الأشجار والشجيرات المحلية في منطقتي الرياض والقصيم؛ لترشيد استهلاك المياه.
كما يهدف إلى تحديد قدرة النباتات البرية في مناطق الرياض والقصيم، وأشجار المانجروف في عسير وجازان على تخزين الكربون في الأنظمة البيئية المختلفة.
زيارات ميدانية
وخلال التدشين، قدَّم فريق عمل المشروع عرضًا تناول الأهداف والمراحل والمخرجات المتوقعة للمشروع، الذي بدأ العمل فيه بإجراء زيارات ميدانية إلى مواقع الدراسة؛ لتحديد المواقع الممثلة لبيئات ونباتات مناطق الدراسة.
يُذكر أن المركز يعمل على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج والمشروعات التي تعزز وجود غطاء نباتي مزدهر ومستدام في جميع أنحاء المملكة.

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