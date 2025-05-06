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105 آلاف فحص فني لمشروعات المدينة

105 آلاف فحص فني لمشروعات المدينة

2025-05-06 02:17:19
(MENAFN- Al Watan) أجرت المختبرات الهندسية بأمانة منطقة المدينة المنورة 105.281 اختبارًا فنيًا على مختلف المواد والمكونات الإنشائية في مشاريعها التنموية خلال الربع الأول من عام 2025م، بهدف تعزيز كفاءة مشاريع البنية التحتية، وجودة تنفيذها.
وأوضحت الأمانة أن مختبر ضبط الجودة استقبل خلال الربع الأول من العام الحالي أكثر من 3517 عينة تم فحصها وتحليلها بدقة عالية، توزعت بين 1790 عينة أسفلت، و1075 عينة تربة، و652 عينة خرسانة، وذلك وفق أحدث المعايير المعتمدة محليًا ودوليًا، بالاعتماد على تقنيات متقدمة في عمليات الفحص، إضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، لضمان نتائج دقيقة، تُسهم في تقليل الأخطاء البشرية.
البنية التحتية
أفادت أمانة المدينة أن فريق العمل بالمختبر يضم أكثر من 100 مهندس وفني مؤهل، مدعومين بأسطول ميداني يشمل 50 مركبة مجهزة، للاستجابة السريعة لمتطلبات المشاريع، ومنظومة تقنية متكاملة تشمل نظام ((Amana-LIMS))، ومنصة أعمال البنية التحتية الإلكترونية gov)) التي أسهمت في أتمتة 100% من العمليات المخبرية لأكثر من 1.5 مليون طلب اختبار فني.
شهادة السلامة
وبيّنت أن المختبر حصل على عدة شهادات دولية في جودة أعماله، تضمنت شهادة ISO 17025 لاعتماد المختبرات، وشهادة ISO 9001 لنظام إدارة الجودة، وشهادة المركز السعودي للاعتماد، إضافة إلى شهادة السلامة الخاصة بالأشعة، مشيرة إلى التزامها بتوظيف الحلول الذكية، لتعزيز كفاءة الأداء وجودة المشاريع، وتطوير منصة أعمال البنية التحتية الرقمية، وربطها بنظام المختبرات، بهدف توحيد الإجراءات، وتسريع الاستجابة لمتطلبات المشاريع، وتحقيق الشفافية في تقارير الجودة.

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