105 آلاف فحص فني لمشروعات المدينة

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105 آلاف فحص فني لمشروعات المدينة
(MENAFN- Al Watan) أجرت المختبرات الهندسية بأمانة منطقة المدينة المنورة 105.281 اختبارًا فنيًا على مختلف المواد والمكونات الإنشائية في مشاريعها التنموية خلال الربع الأول من عام 2025م، بهدف تعزيز كفاءة مشاريع البنية التحتية، وجودة تنفيذها.
وأوضحت الأمانة أن مختبر ضبط الجودة استقبل خلال الربع الأول من العام الحالي أكثر من 3517 عينة تم فحصها وتحليلها بدقة عالية، توزعت بين 1790 عينة أسفلت، و1075 عينة تربة، و652 عينة خرسانة، وذلك وفق أحدث المعايير المعتمدة محليًا ودوليًا، بالاعتماد على تقنيات متقدمة في عمليات الفحص، إضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، لضمان نتائج دقيقة، تُسهم في تقليل الأخطاء البشرية.
البنية التحتية
أفادت أمانة المدينة أن فريق العمل بالمختبر يضم أكثر من 100 مهندس وفني مؤهل، مدعومين بأسطول ميداني يشمل 50 مركبة مجهزة، للاستجابة السريعة لمتطلبات المشاريع، ومنظومة تقنية متكاملة تشمل نظام ((Amana-LIMS))، ومنصة أعمال البنية التحتية الإلكترونية gov)) التي أسهمت في أتمتة 100% من العمليات المخبرية لأكثر من 1.5 مليون طلب اختبار فني.
شهادة السلامة
وبيّنت أن المختبر حصل على عدة شهادات دولية في جودة أعماله، تضمنت شهادة ISO 17025 لاعتماد المختبرات، وشهادة ISO 9001 لنظام إدارة الجودة، وشهادة المركز السعودي للاعتماد، إضافة إلى شهادة السلامة الخاصة بالأشعة، مشيرة إلى التزامها بتوظيف الحلول الذكية، لتعزيز كفاءة الأداء وجودة المشاريع، وتطوير منصة أعمال البنية التحتية الرقمية، وربطها بنظام المختبرات، بهدف توحيد الإجراءات، وتسريع الاستجابة لمتطلبات المشاريع، وتحقيق الشفافية في تقارير الجودة.
وأوضحت الأمانة أن مختبر ضبط الجودة استقبل خلال الربع الأول من العام الحالي أكثر من 3517 عينة تم فحصها وتحليلها بدقة عالية، توزعت بين 1790 عينة أسفلت، و1075 عينة تربة، و652 عينة خرسانة، وذلك وفق أحدث المعايير المعتمدة محليًا ودوليًا، بالاعتماد على تقنيات متقدمة في عمليات الفحص، إضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، لضمان نتائج دقيقة، تُسهم في تقليل الأخطاء البشرية.
البنية التحتية
أفادت أمانة المدينة أن فريق العمل بالمختبر يضم أكثر من 100 مهندس وفني مؤهل، مدعومين بأسطول ميداني يشمل 50 مركبة مجهزة، للاستجابة السريعة لمتطلبات المشاريع، ومنظومة تقنية متكاملة تشمل نظام ((Amana-LIMS))، ومنصة أعمال البنية التحتية الإلكترونية gov)) التي أسهمت في أتمتة 100% من العمليات المخبرية لأكثر من 1.5 مليون طلب اختبار فني.
شهادة السلامة
وبيّنت أن المختبر حصل على عدة شهادات دولية في جودة أعماله، تضمنت شهادة ISO 17025 لاعتماد المختبرات، وشهادة ISO 9001 لنظام إدارة الجودة، وشهادة المركز السعودي للاعتماد، إضافة إلى شهادة السلامة الخاصة بالأشعة، مشيرة إلى التزامها بتوظيف الحلول الذكية، لتعزيز كفاءة الأداء وجودة المشاريع، وتطوير منصة أعمال البنية التحتية الرقمية، وربطها بنظام المختبرات، بهدف توحيد الإجراءات، وتسريع الاستجابة لمتطلبات المشاريع، وتحقيق الشفافية في تقارير الجودة.
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