قوى الأمن يحتفي بدور القابلات في الرعاية الصحية

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قوى الأمن يحتفي بدور القابلات في الرعاية الصحية
(MENAFN- Al Watan) نظم مستشفى قوى الأمن بالرياض اليوم، فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للقابلات 2025 لإبراز أداور وجهود القابلات في تقديم خدمات الرعاية الصحية.
وجاءت الفعالية تماشيًا مع شعار هذا العام ((القابلات: دور حاسم في كل أزمة))، الذي أطلقته المنظمات الدولية المعنية، ليؤكد أهمية وجود القابلات خطَّ دفاع أول في المجتمعات، ودورهن الحيوي في رعاية الأمهات والمواليد، حتى في أصعب الظروف.
الرضاعة الطبيعية
وتضمنت الفعالية أركانًا توعوية وعروضًا تثقيفية، بمشاركة الأقسام ذات العلاقة، قدم خلالها معلومات حول أدوار القابلات في حالات الطوارئ، من الولادة الآمنة والرعاية الشاملة قبل وبعد الولادة، إلى دعم الرضاعة الطبيعية، وتقديم الرعاية للنساء والفتيات.
الصحة الوقائية
وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود مستشفى قوى الأمن المتواصلة لتعزيز مفاهيم الصحة الوقائية والمجتمعية، وتأكيد التكامل بين مختلف الكوادر الصحية في جميع الظروف.
وجاءت الفعالية تماشيًا مع شعار هذا العام ((القابلات: دور حاسم في كل أزمة))، الذي أطلقته المنظمات الدولية المعنية، ليؤكد أهمية وجود القابلات خطَّ دفاع أول في المجتمعات، ودورهن الحيوي في رعاية الأمهات والمواليد، حتى في أصعب الظروف.
الرضاعة الطبيعية
وتضمنت الفعالية أركانًا توعوية وعروضًا تثقيفية، بمشاركة الأقسام ذات العلاقة، قدم خلالها معلومات حول أدوار القابلات في حالات الطوارئ، من الولادة الآمنة والرعاية الشاملة قبل وبعد الولادة، إلى دعم الرضاعة الطبيعية، وتقديم الرعاية للنساء والفتيات.
الصحة الوقائية
وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود مستشفى قوى الأمن المتواصلة لتعزيز مفاهيم الصحة الوقائية والمجتمعية، وتأكيد التكامل بين مختلف الكوادر الصحية في جميع الظروف.
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