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قوى الأمن يحتفي بدور القابلات في الرعاية الصحية

قوى الأمن يحتفي بدور القابلات في الرعاية الصحية

2025-05-06 02:17:19
(MENAFN- Al Watan) نظم مستشفى قوى الأمن بالرياض اليوم، فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للقابلات 2025 لإبراز أداور وجهود القابلات في تقديم خدمات الرعاية الصحية.
وجاءت الفعالية تماشيًا مع شعار هذا العام ((القابلات: دور حاسم في كل أزمة))، الذي أطلقته المنظمات الدولية المعنية، ليؤكد أهمية وجود القابلات خطَّ دفاع أول في المجتمعات، ودورهن الحيوي في رعاية الأمهات والمواليد، حتى في أصعب الظروف.
الرضاعة الطبيعية
وتضمنت الفعالية أركانًا توعوية وعروضًا تثقيفية، بمشاركة الأقسام ذات العلاقة، قدم خلالها معلومات حول أدوار القابلات في حالات الطوارئ، من الولادة الآمنة والرعاية الشاملة قبل وبعد الولادة، إلى دعم الرضاعة الطبيعية، وتقديم الرعاية للنساء والفتيات.
الصحة الوقائية
وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود مستشفى قوى الأمن المتواصلة لتعزيز مفاهيم الصحة الوقائية والمجتمعية، وتأكيد التكامل بين مختلف الكوادر الصحية في جميع الظروف.

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