"سياك" تدرس تنفيذ مشروعين فى العاصمة الإدارية باستثمارات 8 مليارات جنيه - جريدة البورصة

تدرس شركة سياك للمقاولات تنفيذ مشروعين جديدين فى العاصمة الإدارية الجديدة بإجمالى أعمال يقدر بنحو 8 مليارات جنيه، حسب تصريحات اختص بها“البورصة”، المهندس أحمد عزمى، نائب رئيس مجلس الإدارة.

كشف عزمى عن تفاصيل المشروع الأول، والمقرر أن يتضمن نشاطاً عمرانياً متكاملاً ووحدات متنوعة ما بين السكنى والتجارى والإدارى، بينما يقتصر المشروع الآخر على نشاط صناعي.

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وجارٍ الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة، ومن المستهدف توقيع العقود بنهاية مايو الحالي.

قال نائب رئيس مجلس إدارة“سياك للمقاولات”، إن الشركة نفذت أعمال مقاولات بقيمة 3.5 مليار جنيه للقطاعين الخاص والحكومى منذ بداية 2025، فى حين تستهدف تنفيذ حجم أعمال مقاولات بقيمة 15 مليار جنيه بنهاية العام.

كما تدرس الشركة عدداً من الفرص الاستثمارية الجديدة بالسوق الخليجى، منها تنفيذ مشروع جديد بالمملكة العربية السعودية، متوقعاً الانتهاء من كافة الإجراءات وتوقيع العقود خلال الفترة المقبلة.

وتعاقدت الشركة مؤخراً على تنفيذ مشروعين بالسعودية بتكلفة تصل إلى 406 ملايين ريال سعودى، من خلال شركتها بالمملكة ((سياك العالمية للمقاولات))، بالتعاون مع إحدى الشركات التابعة لشركة البحر الأحمر الدولية، على أن يتضمن المشروع الأول إنشاء قرية الموظفين ((أمالا 5)) وأعمال الدعم والبنية التحتية، بإجمالى استثمارات 300 مليون ريال سعودي.

أكد عزمى أن معدلات التنفيذ بمشروع ((أمالا 5)) بالسعودية وأعمال الدعم والبنية التحتية تسير بشكل جيد وفقاً للجداول الزمنية المحددة، ومن المستهدف الانتهاء من تنفيذ المشروع وتسليمه خلال الربع الثالث من العام الجاري.

ويتضمن المشروع تشييد أكثر من 30 مبنى بنظام تسليم المفتاح، تشمل دور السينما، ومبانى المرافق، ومبانى العمليات، والمبانى التجارية، وقاعات الطعام، والمساجد، والأندية الرياضية، ومكتبة مجتمعية.

كما يتضمن المشروع مجمعاً مدرسياً متطوراً بمرافقه المختلفة، بما فى ذلك مبنى الإدارة، ومبانى رياض الأطفال، والمدارس الابتدائية والمتوسطة، ومبنى رياضى، ومبنى للمياه، وشبكات الصرف الصحى، والشبكات الكهربائية.

أضاف أن الشركة تنفذ عدة مشروعات فى العاصمة الإدارية، منها إنشاء فروع لبنوك فيصل، وQNB، والأهلى المصرى، بالإضافة إلى مشروع محطة القطارات المركزية بالتعاون مع الهيئة القومية للأنفاق.