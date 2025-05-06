"سياك" تدرس تنفيذ مشروعين فى العاصمة الإدارية باستثمارات 8 مليارات جنيه - جريدة البورصة

"سياك" تدرس تنفيذ مشروعين فى العاصمة الإدارية باستثمارات 8 مليارات جنيه - جريدة البورصة
تدرس شركة سياك للمقاولات تنفيذ مشروعين جديدين فى العاصمة الإدارية الجديدة بإجمالى أعمال يقدر بنحو 8 مليارات جنيه، حسب تصريحات اختص بها“البورصة”، المهندس أحمد عزمى، نائب رئيس مجلس الإدارة.
كشف عزمى عن تفاصيل المشروع الأول، والمقرر أن يتضمن نشاطاً عمرانياً متكاملاً ووحدات متنوعة ما بين السكنى والتجارى والإدارى، بينما يقتصر المشروع الآخر على نشاط صناعي.موضوعات متعلقة “المراسم الدولية” تدرس تطوير 550 فدانًا خلال عام 2025 “هشام طلعت مصطفى”: 5% تخفيض بوحدات المرحلة الثانية من“ساوث ميد” المشروعات الحكومية تعزز التنافسية في السوق العقاري
وجارٍ الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة، ومن المستهدف توقيع العقود بنهاية مايو الحالي.
قال نائب رئيس مجلس إدارة“سياك للمقاولات”، إن الشركة نفذت أعمال مقاولات بقيمة 3.5 مليار جنيه للقطاعين الخاص والحكومى منذ بداية 2025، فى حين تستهدف تنفيذ حجم أعمال مقاولات بقيمة 15 مليار جنيه بنهاية العام.
كما تدرس الشركة عدداً من الفرص الاستثمارية الجديدة بالسوق الخليجى، منها تنفيذ مشروع جديد بالمملكة العربية السعودية، متوقعاً الانتهاء من كافة الإجراءات وتوقيع العقود خلال الفترة المقبلة.
وتعاقدت الشركة مؤخراً على تنفيذ مشروعين بالسعودية بتكلفة تصل إلى 406 ملايين ريال سعودى، من خلال شركتها بالمملكة ((سياك العالمية للمقاولات))، بالتعاون مع إحدى الشركات التابعة لشركة البحر الأحمر الدولية، على أن يتضمن المشروع الأول إنشاء قرية الموظفين ((أمالا 5)) وأعمال الدعم والبنية التحتية، بإجمالى استثمارات 300 مليون ريال سعودي.
أكد عزمى أن معدلات التنفيذ بمشروع ((أمالا 5)) بالسعودية وأعمال الدعم والبنية التحتية تسير بشكل جيد وفقاً للجداول الزمنية المحددة، ومن المستهدف الانتهاء من تنفيذ المشروع وتسليمه خلال الربع الثالث من العام الجاري.
ويتضمن المشروع تشييد أكثر من 30 مبنى بنظام تسليم المفتاح، تشمل دور السينما، ومبانى المرافق، ومبانى العمليات، والمبانى التجارية، وقاعات الطعام، والمساجد، والأندية الرياضية، ومكتبة مجتمعية.
كما يتضمن المشروع مجمعاً مدرسياً متطوراً بمرافقه المختلفة، بما فى ذلك مبنى الإدارة، ومبانى رياض الأطفال، والمدارس الابتدائية والمتوسطة، ومبنى رياضى، ومبنى للمياه، وشبكات الصرف الصحى، والشبكات الكهربائية.
أضاف أن الشركة تنفذ عدة مشروعات فى العاصمة الإدارية، منها إنشاء فروع لبنوك فيصل، وQNB، والأهلى المصرى، بالإضافة إلى مشروع محطة القطارات المركزية بالتعاون مع الهيئة القومية للأنفاق.
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