"راية لتكنولوجيا المعلومات" تستهدف التوسع فى السوق السعودى خلال 2025 - جريدة البورصة

تستهدف مجموعة راية القابضة التوسع بشركتها التابعة ((راية لتكنولوجيا المعلومات)) فى السوق السعودى، خلال العام الجارى، وذلك بالتعاون مع شريك سعودى؛ حيث تدرس حالياً عدة طلبات شراكة، بحسب حسام حسين، الرئيس التنفيذى للقطاعات المالية بالشركة

وأضاف ((حسين)) لـ((البورصة))، أن الخطة تتضمن التوسع بجميع مجالات تكنولوجيا المعلومات بالسوق السعودى، ضمن خطة تتضمن جميع شركاتها التابعة، بخلاف التوسعات الراهنة لشركة ((أمان القابضة)) التى باتت وشيكة من إطلاق عملياتها التشغيلية بالسوق السعودى خلال العام الجارى.

موضوعاتعودة الزخم للأسهم المصرية مع تحسن مؤشرات الاقتصاد يرجحان مواصلة الصعود “راميدا” تقر توزيعات نقدية بـ160 مليون جنيه عن العام الماضي “كليوباترا” تتفق على شراء 33% من“القاهرة التخصصي” وتتفاوض لإدارة مستشفيات حكومية

كما تخطط شركة ((راية القابضة)) لتأسيس شركة جديدة للتصكيك، خلال العام الجارى، بحسب الرئيس التنفيذى للقطاعات المالية، وتعمل فى الوقت الحالى على استيفاء الإجراءات اللازمة للتقدم للهيئة العامة للرقابة المالية بطلب التأسيس فى أقرب فرصة.

وتابع أن المجموعة انتهت من عملية تأسيس شركة جديدة لرأس المال المخاطر تحت التأسيس حالياً، برأسمال مبدئى قدره 2 مليون دولار.

وأضاف أن الشركة ستكون بمثابة صندوق رأسمال مخاطر داخلى للمجموعة، يركز على استثمارات صغيرة نسبياً، لكن ذات إمكانيات نمو عالية، خاصة فى القطاعات ذات الارتباط الوثيق بأعمال راية الحالية.

وأنهت المجموعة، منذ أيام، عملية طرح صكوك تمويلية لصالح شركتها التابعة ((أمان للخدمات المالية)) بقيمة 3 مليارات بمشاركة عدد من المؤسسات المالية.

تضاعفت أرباح المجموعة بنحو 3.3 مرة خلال العام الماضى، لتصل 1.89 مليار جنيه، مقارنة بربح صافى 563.9 مليون جنيه خلال 2023.

وزادت إيرادات النشاط إلى 45.12 مليار جنيه فى 2024، مقابل إيرادات 31.3 مليار جنيه فى 2023.

((راية القابضة)) هى شركة متخصصة فى الاستثمارات، ويتبعها أكثر من 40 شركة فى أكثر من 11 قطاعاً مختلفاً، ومن أهم أنشطتها تكنولوجيا المعلومات، ومراكز البيانات، والإلكترونيات الاستهلاكية، والمبانى الذكية، والمدفوعات الإلكترونية، والأغذية والمشروبات.