"راية لتكنولوجيا المعلومات" تستهدف التوسع فى السوق السعودى خلال 2025 - جريدة البورصة
تستهدف مجموعة راية القابضة التوسع بشركتها التابعة ((راية لتكنولوجيا المعلومات)) فى السوق السعودى، خلال العام الجارى، وذلك بالتعاون مع شريك سعودى؛ حيث تدرس حالياً عدة طلبات شراكة، بحسب حسام حسين، الرئيس التنفيذى للقطاعات المالية بالشركة
وأضاف ((حسين)) لـ((البورصة))، أن الخطة تتضمن التوسع بجميع مجالات تكنولوجيا المعلومات بالسوق السعودى، ضمن خطة تتضمن جميع شركاتها التابعة، بخلاف التوسعات الراهنة لشركة ((أمان القابضة)) التى باتت وشيكة من إطلاق عملياتها التشغيلية بالسوق السعودى خلال العام الجارى.موضوعات متعلقة عودة الزخم للأسهم المصرية مع تحسن مؤشرات الاقتصاد يرجحان مواصلة الصعود “راميدا” تقر توزيعات نقدية بـ160 مليون جنيه عن العام الماضي “كليوباترا” تتفق على شراء 33% من“القاهرة التخصصي” وتتفاوض لإدارة مستشفيات حكومية
كما تخطط شركة ((راية القابضة)) لتأسيس شركة جديدة للتصكيك، خلال العام الجارى، بحسب الرئيس التنفيذى للقطاعات المالية، وتعمل فى الوقت الحالى على استيفاء الإجراءات اللازمة للتقدم للهيئة العامة للرقابة المالية بطلب التأسيس فى أقرب فرصة.
وتابع أن المجموعة انتهت من عملية تأسيس شركة جديدة لرأس المال المخاطر تحت التأسيس حالياً، برأسمال مبدئى قدره 2 مليون دولار.
وأضاف أن الشركة ستكون بمثابة صندوق رأسمال مخاطر داخلى للمجموعة، يركز على استثمارات صغيرة نسبياً، لكن ذات إمكانيات نمو عالية، خاصة فى القطاعات ذات الارتباط الوثيق بأعمال راية الحالية.
وأنهت المجموعة، منذ أيام، عملية طرح صكوك تمويلية لصالح شركتها التابعة ((أمان للخدمات المالية)) بقيمة 3 مليارات بمشاركة عدد من المؤسسات المالية.
تضاعفت أرباح المجموعة بنحو 3.3 مرة خلال العام الماضى، لتصل 1.89 مليار جنيه، مقارنة بربح صافى 563.9 مليون جنيه خلال 2023.
وزادت إيرادات النشاط إلى 45.12 مليار جنيه فى 2024، مقابل إيرادات 31.3 مليار جنيه فى 2023.
((راية القابضة)) هى شركة متخصصة فى الاستثمارات، ويتبعها أكثر من 40 شركة فى أكثر من 11 قطاعاً مختلفاً، ومن أهم أنشطتها تكنولوجيا المعلومات، ومراكز البيانات، والإلكترونيات الاستهلاكية، والمبانى الذكية، والمدفوعات الإلكترونية، والأغذية والمشروبات.
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