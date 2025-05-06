ارتفاع أسعار الذهب بأكثر من 2% مع تزايد الطلب على الملاذ الآمن - جريدة البورصة

ارتفاع أسعار الذهب بأكثر من 2% مع تزايد الطلب على الملاذ الآمن - جريدة البورصة
ووفقًا لموقع“أرقام”، صعدت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم يونيو بنسبة 2.15% أو 71.8 دولار عند 3394.4 دولار للأوقية، بعدما لامست 3395 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ 23 أبريل.موضوعات متعلقة كيف تلعب مصر دورًا فاعلًا فى تحول النظام الاقتصادى العالمى؟ فائض الميزان التجارى السعودى يسجل 30.6 مليار ريال فى فبراير الماضى الشركات الكندية تواصل البحث عن بدائل للسوق الأمريكية
وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 1.8% أو 59.92 دولار عند 3392.64 دولار للأوقية.
بينما انخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.4% عند 99.44 نقطة.
وفي حين صعدت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو بنسبة 2.4% إلى 33.25 دولار للأوقية، ارتفع السعر الفوري للبلاتين 2% عند 978.98 دولار، وزاد سعر البلاديوم الفوري 1.87% عند 958.93 دولار.
وبعد أن فرض”ترامب” الأحد رسومًا جمركية بنسبة 100% على الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة، أعلن أمس الإثنين عزمه فرض رسوم جمركية على الأدوية خلال الأسبوعين المقبلين.
في حين تترقب الأسواق انطلاق اجتماع الاحتياطي الفيدرال اليوم، وينتهي غدًا الأربعاء، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة عند نطاق 4.25% و4.50% للمرة الثالثة على التوالي.المصدر:
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