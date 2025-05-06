ارتفاع أسعار الذهب بأكثر من 2% مع تزايد الطلب على الملاذ الآمن - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) عززت أسعار الذهب مكاسبها خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع تزايد الطلب على الملاذ الآمن في ظل تصاعد المخاوف بشأن خطط الرئيس الأمريكي“دونالد ترامب” لفرض رسوم جمركية جديدة، وترقب اجتماع الفيدرالي.

ووفقًا لموقع“أرقام”، صعدت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم يونيو بنسبة 2.15% أو 71.8 دولار عند 3394.4 دولار للأوقية، بعدما لامست 3395 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ 23 أبريل.

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وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 1.8% أو 59.92 دولار عند 3392.64 دولار للأوقية.

بينما انخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.4% عند 99.44 نقطة.

وفي حين صعدت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو بنسبة 2.4% إلى 33.25 دولار للأوقية، ارتفع السعر الفوري للبلاتين 2% عند 978.98 دولار، وزاد سعر البلاديوم الفوري 1.87% عند 958.93 دولار.

وبعد أن فرض”ترامب” الأحد رسومًا جمركية بنسبة 100% على الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة، أعلن أمس الإثنين عزمه فرض رسوم جمركية على الأدوية خلال الأسبوعين المقبلين.

في حين تترقب الأسواق انطلاق اجتماع الاحتياطي الفيدرال اليوم، وينتهي غدًا الأربعاء، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة عند نطاق 4.25% و4.50% للمرة الثالثة على التوالي.

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