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انخفاض مبيعات تسلا في ألمانيا بنسبة 46% دون مستوى ألف سيارة - جريدة البورصة

انخفاض مبيعات تسلا في ألمانيا بنسبة 46% دون مستوى ألف سيارة - جريدة البورصة

2025-05-06 02:17:03
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفضت مبيعات شركة“تسلا” بشكل حاد للغاية في ألمانيا خلال الشهر الماضي، لتسجل 885 سيارة، وفقًا لبيانات الهيئة الفيدرالية للنقل البري الصادرة الثلاثاء.

ووفقًا لموقع“أرقام”، أظهرت البيانات أن مبيعات الشركة في ألمانيا انخفضت بنحو 46%، تزامنًا مع انخفاضها في جميع أنحاء أوروبا بنسبة 37% على أساس سنوي في الربع الأول.

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وعلى الصعيد العالمي، سلّمت“تسلا” حوالي 337 ألف سيارة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بانخفاض 13% على أساس سنوي.

وأثار انخفاض المبيعات مخاوف من أن الأنشطة السياسية للرئيس التنفيذي للشركة“إيلون ماسك” ربما تُنفّر بعض العملاء المحتملين، وأقرّت إدارة“تسلا” بوجود بعض“التحديات” التي تواجه العلامة التجارية خلال مؤتمر مناقشة أرباح الربع الأول.

وفي مستهل تعاملات اليوم، تراجع سهم الشركة بنسبة 3.05% إلى 271.74 دولار، في تمام الساعة 04:31 مساءً بتوقيت القاهرة.

المصدر:

MENAFN06052025000202011048ID1109514832

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