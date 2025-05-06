انخفاض مبيعات تسلا في ألمانيا بنسبة 46% دون مستوى ألف سيارة - جريدة البورصة

انخفاض مبيعات تسلا في ألمانيا بنسبة 46% دون مستوى ألف سيارة - جريدة البورصة
ووفقًا لموقع“أرقام”، أظهرت البيانات أن مبيعات الشركة في ألمانيا انخفضت بنحو 46%، تزامنًا مع انخفاضها في جميع أنحاء أوروبا بنسبة 37% على أساس سنوي في الربع الأول.موضوعات متعلقة كيف تلعب مصر دورًا فاعلًا فى تحول النظام الاقتصادى العالمى؟ فائض الميزان التجارى السعودى يسجل 30.6 مليار ريال فى فبراير الماضى الشركات الكندية تواصل البحث عن بدائل للسوق الأمريكية
وعلى الصعيد العالمي، سلّمت“تسلا” حوالي 337 ألف سيارة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بانخفاض 13% على أساس سنوي.
وأثار انخفاض المبيعات مخاوف من أن الأنشطة السياسية للرئيس التنفيذي للشركة“إيلون ماسك” ربما تُنفّر بعض العملاء المحتملين، وأقرّت إدارة“تسلا” بوجود بعض“التحديات” التي تواجه العلامة التجارية خلال مؤتمر مناقشة أرباح الربع الأول.
وفي مستهل تعاملات اليوم، تراجع سهم الشركة بنسبة 3.05% إلى 271.74 دولار، في تمام الساعة 04:31 مساءً بتوقيت القاهرة.المصدر:
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