الأوروبى لإعادة الإعمار وجهات شريكة يدعمون التحول الأخضر بالمغرب بـ65 مليون يورو - جريدة البورصة

الأوروبى لإعادة الإعمار وجهات شريكة يدعمون التحول الأخضر بالمغرب بـ65 مليون يورو - جريدة البورصة
ويُعد البنك المغربي للتجارة والصناعة (BMCI) أول بنك في المغرب يستفيد من حزمة GEFF Plus الشاملة.موضوعات متعلقة كيف تلعب مصر دورًا فاعلًا فى تحول النظام الاقتصادى العالمى؟ فائض الميزان التجارى السعودى يسجل 30.6 مليار ريال فى فبراير الماضى الشركات الكندية تواصل البحث عن بدائل للسوق الأمريكية
وتُقدم هذه الأموال لدعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى في جهودها للانتقال الأخضر، والتخفيف من آثار تغير المناخ، والتكيف معه.
ويقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)- وفق بيان اليوم – ، بدعم من الاتحاد الأوروبي، وصندوق المناخ الأخضر (GCF)، وكندا من خلال برنامج الشراكة عالية التأثير للعمل المناخي (HIPCA) التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية*، تمويلًا أخضر يصل إلى 65 مليون يورو للبنك المغربي للتجارة والصناعة (BMCI).
ويُقدَّم هذا التمويل المُقدَّم كجزء من برنامج المغرب لإزالة الكربون والتكيف مع تغير المناخ، المدعوم من الاتحاد الأوروبي، ويتضمن 1.75 مليون يورو من صندوق المناخ الأخضر و2.4 مليون يورو من كندا لدعم المشروعات الخضراء للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
ويُعدُّ بنك المغرب للتجارة والصناعة (BMCI) أول بنك في المغرب يستفيد من حزمة تسهيلات تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF Plus) الشاملة هذه..وتُعدُّ هذه الشراكة الخامسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع بنك المغرب للتجارة والصناعة، بهدف تسريع التحوّل الأخضر المستمر في المغرب وتعزيز الشمول والاستثمار المستدام في جميع أنحاء البلاد.
وسيُوجِّه بنك المغرب للتجارة والصناعة (BMCI) الأموال من خلال قروض فرعية إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة المغربية، والشركات الكبيرة، مما يُمكِّنها من الاستثمار في تقنيات المناخ المتقدمة وممارسات الأعمال المستدامة..ويضمن هذا الهيكل التمويلي المزدوج حصول الاستثمارات الخضراء الصغيرة والمتوسطة على دعم مالي مُصمَّم خصيصًا لها.
بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد بنك المغرب للتجارة والصناعة (BMCI) من برنامج المساعدة الفنية الشامل لـ GEFF وحوافز الاستثمار التي يمولها الاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر..وستدعم هذه الموارد البنك في توزيع الأموال بفعالية وتعظيم أثر مبادرة التمويل الأخضر.
وتولي الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي الأولوية للتحول الطاقي، والتكيف مع تغير المناخ، وإزالة الكربون، مما يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على استخدام التقنيات المبتكرة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ويعمل البنك المغربي للتجارة والصناعة (BMCI) في المغرب منذ عام 1943، وهو مساهم رئيسي في تنمية الاقتصاد المغربي، ويرسّخ مكانته كحليف رئيسي للقطاع المصرفي في مجال حماية البيئة، مقدمًا“حزمًا خضراء” بشروط تفضيلية لتمويل المعدات أو الأعمال ذات الطبيعة البيئية.
والمغرب عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأصبح اقتصادًا مستثمرًا فيه عام 2012، وحتى الآن، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ما يقرب من 5.4 مليار يورو في المغرب من خلال 113 مشروعًا.المصدر:
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