الأوروبى لإعادة الإعمار وجهات شريكة يدعمون التحول الأخضر بالمغرب بـ65 مليون يورو - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) يقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، والصندوق الأخضر للمناخ، وكندا تمويلًا أخضر يصل إلى 65 مليون يورو للبنك المغربي للتجارة والصناعة (BMCI) من خلال برنامج الشراكة عالية التأثير للعمل المناخي (HIPCA).

ويُعد البنك المغربي للتجارة والصناعة (BMCI) أول بنك في المغرب يستفيد من حزمة GEFF Plus الشاملة.

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وتُقدم هذه الأموال لدعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى في جهودها للانتقال الأخضر، والتخفيف من آثار تغير المناخ، والتكيف معه.

ويقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)- وفق بيان اليوم – ، بدعم من الاتحاد الأوروبي، وصندوق المناخ الأخضر (GCF)، وكندا من خلال برنامج الشراكة عالية التأثير للعمل المناخي (HIPCA) التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية*، تمويلًا أخضر يصل إلى 65 مليون يورو للبنك المغربي للتجارة والصناعة (BMCI).

ويُقدَّم هذا التمويل المُقدَّم كجزء من برنامج المغرب لإزالة الكربون والتكيف مع تغير المناخ، المدعوم من الاتحاد الأوروبي، ويتضمن 1.75 مليون يورو من صندوق المناخ الأخضر و2.4 مليون يورو من كندا لدعم المشروعات الخضراء للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

ويُعدُّ بنك المغرب للتجارة والصناعة (BMCI) أول بنك في المغرب يستفيد من حزمة تسهيلات تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF Plus) الشاملة هذه..وتُعدُّ هذه الشراكة الخامسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع بنك المغرب للتجارة والصناعة، بهدف تسريع التحوّل الأخضر المستمر في المغرب وتعزيز الشمول والاستثمار المستدام في جميع أنحاء البلاد.

وسيُوجِّه بنك المغرب للتجارة والصناعة (BMCI) الأموال من خلال قروض فرعية إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة المغربية، والشركات الكبيرة، مما يُمكِّنها من الاستثمار في تقنيات المناخ المتقدمة وممارسات الأعمال المستدامة..ويضمن هذا الهيكل التمويلي المزدوج حصول الاستثمارات الخضراء الصغيرة والمتوسطة على دعم مالي مُصمَّم خصيصًا لها.

بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد بنك المغرب للتجارة والصناعة (BMCI) من برنامج المساعدة الفنية الشامل لـ GEFF وحوافز الاستثمار التي يمولها الاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر..وستدعم هذه الموارد البنك في توزيع الأموال بفعالية وتعظيم أثر مبادرة التمويل الأخضر.

وتولي الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي الأولوية للتحول الطاقي، والتكيف مع تغير المناخ، وإزالة الكربون، مما يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على استخدام التقنيات المبتكرة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

ويعمل البنك المغربي للتجارة والصناعة (BMCI) في المغرب منذ عام 1943، وهو مساهم رئيسي في تنمية الاقتصاد المغربي، ويرسّخ مكانته كحليف رئيسي للقطاع المصرفي في مجال حماية البيئة، مقدمًا“حزمًا خضراء” بشروط تفضيلية لتمويل المعدات أو الأعمال ذات الطبيعة البيئية.

والمغرب عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأصبح اقتصادًا مستثمرًا فيه عام 2012، وحتى الآن، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ما يقرب من 5.4 مليار يورو في المغرب من خلال 113 مشروعًا.

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