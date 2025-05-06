تراجع الأسهم الأمريكية مع متابعة التطورات التجارية والنقدية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت الأسهم الأمريكية عند افتتاح تعاملات، اليوم الثلاثاء، في ظل متابعة المستثمرين اجتماع الفيدرالي الذي يبدأ اليوم، ونتائج أعمال الشركات، فضلًا عن استمرار المخاوف المتعلقة بالحرب التجارية.

وبحسب موقع“أرقام” انخفض مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.6% أو 253 نقطة إلى 40965 نقطة في تمام الساعة 04:37 مساءً بتوقيت القاهرة.

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كما هبط مؤشر“إس آند بي 500′′ بنسبة 0.8% أو 45 نقطة إلى 5605 نقاط، و”ناسداك” المركب بنسبة 1% إلى 17668 نقطة.

وانخفض سهم“بلانتير تكنولوجيز” بنسبة 9.45% إلى 112.08 دولار، في عمليات جني أرباح بعدما ارتفع بأكثر من 50% منذ مطلع العام الجاري، رغم نتائج الأعمال القوية التي صدرت أمس.

ولا يزال عدم اليقين يحيط بالأسواق، فمن المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكي“دونالد ترامب” مع رئيس الوزراء الكندي“مارك كارني” اليوم، إيذانًا ببدء المفاوضات بين الجارتين سعيًا لتهدئة التوترات بينهما.

ويبدأ اجتماع البنك الفيدرالي اليوم وينتهي غدًا الأربعاء، مع توقعات بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، رغم مطالب“ترامب” بخفضها خلال الأسابيع الأخيرة.

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