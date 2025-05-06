تراجع الأسهم الأمريكية مع متابعة التطورات التجارية والنقدية - جريدة البورصة

تراجع الأسهم الأمريكية مع متابعة التطورات التجارية والنقدية - جريدة البورصة
وبحسب موقع“أرقام” انخفض مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.6% أو 253 نقطة إلى 40965 نقطة في تمام الساعة 04:37 مساءً بتوقيت القاهرة.موضوعات متعلقة كيف تلعب مصر دورًا فاعلًا فى تحول النظام الاقتصادى العالمى؟ فائض الميزان التجارى السعودى يسجل 30.6 مليار ريال فى فبراير الماضى الشركات الكندية تواصل البحث عن بدائل للسوق الأمريكية
كما هبط مؤشر“إس آند بي 500′′ بنسبة 0.8% أو 45 نقطة إلى 5605 نقاط، و”ناسداك” المركب بنسبة 1% إلى 17668 نقطة.
وانخفض سهم“بلانتير تكنولوجيز” بنسبة 9.45% إلى 112.08 دولار، في عمليات جني أرباح بعدما ارتفع بأكثر من 50% منذ مطلع العام الجاري، رغم نتائج الأعمال القوية التي صدرت أمس.
ولا يزال عدم اليقين يحيط بالأسواق، فمن المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكي“دونالد ترامب” مع رئيس الوزراء الكندي“مارك كارني” اليوم، إيذانًا ببدء المفاوضات بين الجارتين سعيًا لتهدئة التوترات بينهما.
ويبدأ اجتماع البنك الفيدرالي اليوم وينتهي غدًا الأربعاء، مع توقعات بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، رغم مطالب“ترامب” بخفضها خلال الأسابيع الأخيرة.المصدر:
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