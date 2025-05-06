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ريزولف إيه آي تدخل السوق السعودية لإحداث نقلة نوعية في قطاع التجزئة

ريزولف إيه آي تدخل السوق السعودية لإحداث نقلة نوعية في قطاع التجزئة

2025-05-06 10:11:53
(MENAFN- Asdaf News) أعلنت ريزولف إيه آي، المنصة الرائدة عالمياً في توفير حلول الذكاء الاصطناعي لقطاع التجزئة، عن إطلاق عملياتها رسمياً في المملكة العربية السعودية. وتهدف المنصة إلى تمكين تجار التجزئة في المملكة من تحقيق تحول رقمي متكامل يشمل تحليلات حركة الزوار داخل المتاجر، وفهم سلوكيات المستهلكين في الشراء، وتوقع مستويات الطلب باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحقيق التكامل السلس بين القنوات المختلفة.

ويشكل هذا الإطلاق محطة بارزة في مسيرة التوسع الاستراتيجية لريزولف إيه آي نحو السوق السعودية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. ويتزامن إطلاق عمليات الشركة في المملكة مع تصدر التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي قائمة الأولويات الوطنية خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث يواصل تعزيز دور التكنولوجيا واعتمادها أداء دور محوري في تحسين دقة البيانات وتعزيز كفاءة العمليات الإحصائية.

وتساهم المنصة الجديدة في تمكين تجار التجزئة من تقديم تجارب تفاعلية أسرع وأكثر ذكاء وتخصيصاً، لتلبية تطلعات شريحة متزايدة من السكان المهتمين بالتكنولوجيا في المملكة. وقد أفادت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بأن 75% من السعوديين ملّمين بمفاهيم الذكاء الاصطناعي، في حين أن 64% منهم على دراية بتطبيقاته العملية في الواقع .

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