ريزولف إيه آي تدخل السوق السعودية لإحداث نقلة نوعية في قطاع التجزئة

ريزولف إيه آي تدخل السوق السعودية لإحداث نقلة نوعية في قطاع التجزئة
ويشكل هذا الإطلاق محطة بارزة في مسيرة التوسع الاستراتيجية لريزولف إيه آي نحو السوق السعودية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. ويتزامن إطلاق عمليات الشركة في المملكة مع تصدر التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي قائمة الأولويات الوطنية خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث يواصل تعزيز دور التكنولوجيا واعتمادها أداء دور محوري في تحسين دقة البيانات وتعزيز كفاءة العمليات الإحصائية.
وتساهم المنصة الجديدة في تمكين تجار التجزئة من تقديم تجارب تفاعلية أسرع وأكثر ذكاء وتخصيصاً، لتلبية تطلعات شريحة متزايدة من السكان المهتمين بالتكنولوجيا في المملكة. وقد أفادت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بأن 75% من السعوديين ملّمين بمفاهيم الذكاء الاصطناعي، في حين أن 64% منهم على دراية بتطبيقاته العملية في الواقع .
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