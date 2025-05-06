التداعيات العالمية لانحسار الأنهار الجليدية في سويسرا





MENAFN - Swissinfo) من المرجّح أن تختفي الأنهار الجليدية في سويسرا اختفاءً شبه تام بفعل الاحتباس الحراري. ولن تقتصر آثار ذوبان الجليد في جبال الألب على المشهد الطبيعي المحلي، بل ستمتد لتطال مجاري الأنهار الكبرى في أوروبا الغربية، وتترك بصماتها في مناطق أخرى من القارة أيضاً. تم نشر هذا المحتوى على 21 أبريل 2025 - 09:00 14دقائق

أغطي تغير المناخ والطاقة من خلال التقارير والمقالات والمقابلات والتحقيقات المتعمقة. أهتم بتأثير الاحتباس الحراري على الحياة اليومية والحلول من أجل كوكب خالٍ من الانبعاثات. أهوى السفر والاستكشاف. درست البيولوجيا والعلوم الطبيعية الأخرى. أعمل صحفياً في سويس إنفو منذ أكثر من 20 عاماً.



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dalla Jungfraujoch

على ممر“يونغ فراو يوخ” (Jungfraujoch)، على ارتفاع يناهز 3500 متر فوق سطح البحر في جبال الألب البرنية، يغرس أندرياس لينسباور، المتخصص في علوم الجليد في جامعة زيورخ، قضيباً معدنياً طويلاً في طبقة الثلج المتساقط حديثاً. ويواصل الضغط حتى يبلغ عمق أربعة أمتار، ثم يتعذر عليه دفع القضيب أكثر، لقد اصطدم بالطبقة المتجمدة التي تُغطي النهر الجليدي.

ويعلّق لينسباور:”من النظرة الأولى، أستطيع القول إن المؤشرات ليست جيدة”، موضحاً أن سماكة الثلوج الجديدة في هذا الموقع تبلغ عادةً ما بين ستة وسبعة أمتار في نهاية فصل الشتاء.

ويوجد لينسباور على نهر“ألِتش” (Aletsch)، أطول نهر جليدي في أوروبا، ليشرح كيفية قياس كمية الثلج المتراكم على سطح النهر خلال عام كامل، وهو مقياس حاسم لتوقّع مدى قدرة الجليد على الصمود في مواجهة حرارة الأشهر المقبلة.

ويضيف قائلاً:“لم تتغيّر طريقة القياس هذه كثيراً منذ أكثر من مئة عام”.

لكن تبعث البيانات التي جُمعت مؤخرًا، من هذا النهر وغيره، على القلق. فقد سجّل عام 2022، ومن بعده 2023، أعلى معدّلات تراجع للأنهار الجليدية منذ بدء تسجيل البيانات.

وخلال مؤتمر عُقد في محطة البحوث العلمية على ممر يونغ فراو يوخ، بمناسبة اليوم العالمي للأنهار الجليدية (21 مارس)، قال ماتياس هوس، مدير الشبكة السويسرية لمراقبة الأنهار الجليدية “غلاموس” (GLAMOS)رابط خارجي :“لقد شهدت السنوات الأخيرة ظروفاً مناخية شديدة التطرف”. فمنذ سبعينيات القرن الماضي، ارتفع متوسط درجات الحرارة في جبال الألب السويسرية ثلاث درجات مئوية، أي ما يعادل ضعف المعدّل العالمي.

ولا يزال الوقت مبكراً لمعرفة ما إذا كان نهر ألِتش – وغيره من الأنهار الجليدية في جبال الألب – قد شهد تراكماً جيداً للثلوج خلال هذا الشتاء. ومن المرتقب أن تبدأ عملية تسجيل القياسات الرسمية التي تُجريها“غلاموس” في غضون أسابيع قليلة. لكن تشير الملاحظات الأولية إلى أن كمية الثلوج المتراكمة على الأنهار الجليدية أقل بكثير من المعدّل المعتاد، لا سيما في المناطق الشرقية من البلاد.

ويُحذّر هوس من أن يؤدّي استمرار ذوبان الأنهار الجليديّة، بفعل الاحتباس الحراري، إلى تداعيات واسعة النطاق. فسيتحوّل المنظر الطبيعيّ في جبال الألب بشكل كبير، وستنشأ بحيرات جديدة، وستُصبح الانهيارات الأرضيّة والفيضانات أكثر تكرارًا. وسيشتدّ شحّ المياه في الفترات الحارّة والجافّة، ويغدو أكثر وضوحًا. ويؤكّد هوس أنّ تراجع الأنهار الجليديّة في سويسرا لن ينحصر أثره داخل البلاد، بل سيمتدّ ليطال مناطق بعيدة، وصولًا إلى المحيط.

يشرح عالم الجليد أندرياس لينسباور كيفية قياس طبقة التربة الصقيعية التي تغطي النهر الجليدي. Keystone / Peter Klaunzer

هل تختفي الأنهار الجليدية في سويسرا بحلول عام 2100؟

منذ عام 1850، انكمشت الأنهار الجليديّة في سويسرا بمقدار يعادل مساحة كانتون أوري، فيما اختفى أكثر من ألف نهر جليدي صغير بالكاملرابط خارجي . أما الحجم الإجمالي للأنهار الجليديّة المتبقيّة في البلاد، وعددها 1،340 نهرًا، فقد تقلّص بنحو 40% منذ عام 2000، بمعدل خسارة سنويّة يزيد عن متر واحد في السماكة الجليديّة.

وعند النظر إلى ذلك النهر الجليديّ الهائل الممتدّ من ممرّ“يونغ فراو يوخ”، يصعب تصديق أنّ نهر ألِتش قد يختفي خلال 75 عامًا فقط. ففي“كونكورديا بلاتز” (Konkordiaplatz)، النقطة التي تلتقي فيها أربعة أنهار جليديّة لتشكّل نهر ألِتش ، يبلغ عرض الكتلة الجليديّة 1،5 كيلومتر، ويصل سمكها إلى 800 متر.

يصل سمك نهر أليتش الجليدي إلى 800 متر وعرضه 1.5 كم. swissinfo

ومع ذلك، تشير نماذج التنبؤ الجديدة، التي تأخذ في الحسبان للمرّة الأولى صيفي 2022 و2023 شديدي الحرارة، إلى أنّ حتى أكبر الأنهار الجليديّة في سويسرا وأعلاها ارتفاعًا قد تختفي بالكامل بحلول عام 2100، ما لم يُسجَّل انخفاض حادّ في انبعاثات الغازات الدفيئة.

ويقول دانيال فارينوتي، المتخصّص في علوم الجليد في المعهد التقنيّ الفدراليّ العالي في زيورخ (ETH):“لكن إذا التزمنا بالأهداف التي حددها اتفاق باريس للمناخ، وتمكّنا من تثبيت الاحترار العالميّ بين 1،5 و2 درجة مئويّة، فقد يتمكّن أحفادنا من رؤية ربع الأنهار الجليديّة السويسريّة على الأقلّ”.

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مياه أقل في الأنهار الأوروبية الكبرى خلال الصيف

وتعمل الأنهار الجليديّة كمستودعات مياه طبيعيّة؛ فهي تختزن مياه الثلوج المتساقطة في الشتاء، ثم تُطلقها تدريجيًّا خلال أشهر الصيف. وتُعدّ هذه المياه موردًا بالغ الأهمية لإنتاج الطاقة، وريّ الأراضي الزراعيّة، وتأمين مياه الشرب للسكّان في سويسرا.

ويمتد أثر الجليد الذائب في جبال الألب إلى ما هو أبعد من حدود البلاد، إذ يغذي بعضاً من أكبر الأنهار في أوروبا الغربية، مثل الراين، والدانوب، والبو. أما مياه الجليد الذائب التي تغذي نهر ألِتش، فتتجه إلى نهر الرون، الذي يخترق كانتون فاليه وجنيف وجنوب فرنسا، قبل أن يصبّ في مياه المتوسط. وتبلغ مساهمة الأنهار الجليدية في تدفق نهر الرون في جنيف ما يقارب 30%، وقد ترتفع هذه النسبة في فترات الجفافرابط خارجي .

تطور نهر تسشيرفا الجليدي في غراوبوندن. swisstopo, VAW-ETH

ومنذ عام 1980 وحتى اليوم، شهدت كمية المياه المتشكِّلة من الأنهار الجليديّة الذائبة ازديادًا ملحوظًا، ما كان يُعدّ نعمة للأنهار الأوروبية الكبرى، كما يشير ماتياس هوس. لكن بلغ هذا الذوبان مستويات قصوى، إلى درجة أنّ كميّة المياه المتدفِّقة بدأت تتناقص. ويضيف:“لقد بلغنا“ذروة المياه” (اللحظة التي يصل فيها تدفق مياه الجليد الذائب إلى أقصى مستوياته) سواء بالفعل في جبال الألب، أو إنّنا على وشك بلوغها خلال سنوات قليلة.”

ويعني هذا أنّ كميّة المياه في وديان الألب وفي الأنهار الأوروبيّة الكبرى، ستبدأ بالانحسار. وقد ينعكس ذلك سلبًا على الملاحة، والزراعة، والتوازن البيئيّ، فضلًا عن موارد مياه الشرب، وإنتاج الطاقة. ففي فرنسا، تُستخدم مياه نهر الرون لتشغيل نحو عشرين محطّة كهرومائيّة، كما تُستخدم أيضًا في تبريد مفاعلات أربع محطّات نوويّة.

وحتّى في ظلّ صيف أكثر دفئًا، وذوبان سريع للجليد، فسيتراجع تدفّق المياه الناجمة عن ذوبان الجليد مستقبلًا. ولن تكون الأنهار الجليديّة قادرة على التخفيف من آثار موجات الجفاف المتكرِّرة والممتدّة. فيقول هوس:“حتى الآن، تخفي وفرة المياه خلفها واقع النقص، بفضل التدفّق الإضافي الناجم عن الذوبان، لكن تتلاشى هذه الظاهرة تدريجيًا”. ويضيف بأسى:“لقد عصرنا الأنهار الجليديّة كما تُعصر الليمونة”.

وقد بلغترابط خارجي“ذروة المياه” بالفعل في معظم الأحواض المائيّة التي تهيمن عليها الأنهار الجليديّة الصغيرة، كما في غرب كندا وأمريكا الجنوبيّة. أما في آسيا الوسطى وهضبة الهيمالايا، فمن المتوقع أن تبلغ هذه الذروة في منتصف هذا القرن.

>> يُظهر الرسم البياني أدناه أن كمية المياه الناجمة عن ذوبان الأنهار الجليدية في سويسرا قد بلغت ذروتها بالفعل، بغض النظر عن مدى الاحتباس الحراري المتوقع.

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مستوى سطح البحر قد يرتفع بمتر بحلول عام 2100

ويشرح دانيال فارينوتي أنّ الذوبان العالميّ للأنهار الجليديّة الجبليّة، إلى جانب القمم الجليديّة في غرينلاند والقطب الجنوبيّ، يُعد من العوامل الأساسيّة التي تتسبّب في ارتفاع مستوى سطح البحر. فبحسب دراسةرابط خارجي نُشرت في مجلّة“ نيتشر” (Nature) عام 2021، تسبّب ذوبان الأنهار الجليديّة وحده في ما يصل إلى 21% من الارتفاع المسجّل في مستوى البحار بين عامي 2015 و2019.

أما مساهمة الأنهار الجليديّة في سويسرا، وفي جبال الألب عمومًا، في هذا الارتفاع، فتبقى محدودة نسبيًا.رابط خارجي .. غير أنّ ذوبان الأنهار الجليديّة لا يقتصر على سويسرا، بل يحدث في مختلف أنحاء العالم، ما سيُطلق كميات هائلة من المياه خلال العقود المقبلة. وبحسب سيناريوهات المناخ المتوقَّعة، قد يرتفع مستوى سطح البحر بين 50 سنتيمترًا ومتر واحد بحلول عام 2100.

السياحة في سويسرا بلا أنهار جليدية

ولا تقتصر أهميّة الأنهار الجليديّة في جبال الألب على أنّها خزّانات مائيّة ثمينة، بل إنّها أيضًا من أبرز المعالم السياحيّة التي تستقطب الزوّار من مختلف أنحاء العالم كلّ عام. ففي عام 2024، تجاوز عدد من صعدوا إلى قمة يونغ فراو يوخ، حيث تقع أعلى محطة قطار في أوروبا، مليون زائر وزائرةرابط خارجي .

لكن إذا ما اختفى الجليد، فستجد وجهات شهيرة مثل زيرمات، عند سفح جبل ماترهورن، أو قمّة يونغ فراو يوخ، نفسها مضطرّة إلى إعادة تقديم هويّتها السياحيّة من منظور جديد، بحسب ما تورده الأكاديميّة السويسريّة للعلوم الطبيعية في ورقة معلومات حديثةرابط خارجي .

ومن جهته، يقول أندريه آشواندن، المتحدث باسم هيئة السياحة السويسريّة، في رسالة إلكترونيّة لموقع سويس إنفو (SWI swissinfo)، يتابع القطاع السياحيّ تبعات تغيّر المناخ عن كثب؛ فكانت الجبال والأنهار الجليدية، ولا تزال، عناصر جذب أساسيّة في السياحة السويسريّة، لكنّه يعترف بصعوبة التنبؤ بمدى تأثير ذوبانها في عدد الزوار والزائرات في المستقبل.

وتقول إلس فان فيلين، من شركة بريطانيّة متخصّصة في تنظيم رحلات المشي في سويسرا وأوروبا:“نعتقد أنّ سويسرا دون أنهار جليديّة، ستكون أقلّ جاذبيّة للسيّاح والسائحات من بريطانيا، مقارنة بسويسرا بجليدها”. وتُضيف أنّ ذوبان الأنهار الجليديّة لم يؤثِّر حتّى الآن على حجم الحجوزات، لكنّه أدى إلى زيادة الانهيارات الصخريّة في بعض المواقع. وتُحذّر قائلة:“في المستقبل، قد نضطرّ إلى تعديل بعض مساراتنا أو برامجنا”.

أمّا ماتياس هوس، فيصعب عليه تخيّل سويسرا بلا أنهار جليديّة. ويقول بثقة:“أنا متأكِّد من أنّ بعضًا منها سيظل موجودًا عندما أتقاعد، لكن قد يكبر أطفالي أو أحفادي في جبال الألب دون جليد... ومن الصعب تقبّل أنّ هذه قد تكون فعلًا صورة المستقبل”...

تحرير: غابي بولار

ترجمة: جيلان ندا

مراجعة: ريم حسونة

التدقيق اللغوي: لمياء الواد