الخرابشة: جاهزية المنظومة الكهربائية أولوية وطنية لضمان استقرار التزويد بالطاقة

الخرابشة: جاهزية المنظومة الكهربائية أولوية وطنية لضمان استقرار التزويد بالطاقة
وشدد الخرابشة، خلال جولة تفقدية أجراها أمس الاثنين، على مرافق شركة توليد الكهرباء المركزية في العقبة، على أهمية استمرار التنسيق الفاعل بين جميع الجهات المعنية في القطاع لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، خاصة خلال فترات الذروة، وتوفير احتياجات القطاعات المختلفة وفق أعلى معايير الاعتمادية، بما ينسجم مع الأهداف والرؤية الاستراتيجية للقطاع.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، شملت الجولة، التي جاءت للوقوف على جاهزية الشركة استعدادا لفصل الصيف، زيارة محطة توليد العقبة الحرارية، حيث اطلع الوزير على المرافق التشغيلية ومنشآت تخزين ومناولة الوقود.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين