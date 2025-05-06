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الخرابشة: جاهزية المنظومة الكهربائية أولوية وطنية لضمان استقرار التزويد بالطاقة

الخرابشة: جاهزية المنظومة الكهربائية أولوية وطنية لضمان استقرار التزويد بالطاقة

2025-05-06 10:08:19
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، أن الحكومة ملتزمة بدعم استقرار التزويد بالطاقة من خلال تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة التوليد، مشيرا إلى أن جاهزية المنظومة الكهربائية تمثل أولوية وطنية.


وشدد الخرابشة، خلال جولة تفقدية أجراها أمس الاثنين، على مرافق شركة توليد الكهرباء المركزية في العقبة، على أهمية استمرار التنسيق الفاعل بين جميع الجهات المعنية في القطاع لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، خاصة خلال فترات الذروة، وتوفير احتياجات القطاعات المختلفة وفق أعلى معايير الاعتمادية، بما ينسجم مع الأهداف والرؤية الاستراتيجية للقطاع.


وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، شملت الجولة، التي جاءت للوقوف على جاهزية الشركة استعدادا لفصل الصيف، زيارة محطة توليد العقبة الحرارية، حيث اطلع الوزير على المرافق التشغيلية ومنشآت تخزين ومناولة الوقود.

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