  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
وزير الاتصال الحكومي: الوعي المجتمعي يقوي جهود مواجهة خطاب الكراهية

وزير الاتصال الحكومي: الوعي المجتمعي يقوي جهود مواجهة خطاب الكراهية

2025-05-06 10:08:18
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أن زيادة الوعي المجتمعي في التعامل مع الكم الكبير والهائل من المعلومات المتدفقة في العصر الحالي، هو الأسلوب الأفضل لمواجهة خطاب الكراهية ووقف بث المعلومات المضلِّلة والزائفة، لافتًا إلى أن الأردن يُعد من أفضل دول الإقليم في مجال التربية والدراية الإعلامية.


وأشار المومني، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة، بحضور أمينها العام الدكتور زيد النوايسة، رئيس وأعضاء منظمة "بكلان" للتنمية، إلى ضرورة تطوير القدرة على التمييز بين المعلومة الصحيحة والمغلوطة، والتفريق بين الرأي وخطاب الكراهية في المجتمعات، مؤكدًا أن ذلك يتطلب معرفة ومهارات كبيرة في الحكم على طبيعة المعلومات الواردة في زحام مليء بخطابات الشعبوية الحاملة للكراهية والتجييش السلبي.


ولفت إلى أن جزءًا من عمل الوزارة يقوم على التواصل مع المواطنين، والشباب المبادرين والمتطوعين في الجمعيات والمؤسسات التي تعمل على تعزيز تنمية المبادرات الريادية، بهدف شرح وتفسير أثر القرارات والسياسات الحكومية.

MENAFN06052025000208011052ID1109513911

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث