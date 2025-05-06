وزير الاتصال الحكومي: الوعي المجتمعي يقوي جهود مواجهة خطاب الكراهية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أن زيادة الوعي المجتمعي في التعامل مع الكم الكبير والهائل من المعلومات المتدفقة في العصر الحالي، هو الأسلوب الأفضل لمواجهة خطاب الكراهية ووقف بث المعلومات المضلِّلة والزائفة، لافتًا إلى أن الأردن يُعد من أفضل دول الإقليم في مجال التربية والدراية الإعلامية.



وأشار المومني، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة، بحضور أمينها العام الدكتور زيد النوايسة، رئيس وأعضاء منظمة "بكلان" للتنمية، إلى ضرورة تطوير القدرة على التمييز بين المعلومة الصحيحة والمغلوطة، والتفريق بين الرأي وخطاب الكراهية في المجتمعات، مؤكدًا أن ذلك يتطلب معرفة ومهارات كبيرة في الحكم على طبيعة المعلومات الواردة في زحام مليء بخطابات الشعبوية الحاملة للكراهية والتجييش السلبي.



ولفت إلى أن جزءًا من عمل الوزارة يقوم على التواصل مع المواطنين، والشباب المبادرين والمتطوعين في الجمعيات والمؤسسات التي تعمل على تعزيز تنمية المبادرات الريادية، بهدف شرح وتفسير أثر القرارات والسياسات الحكومية.