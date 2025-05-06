وزير الاتصال الحكومي: الوعي المجتمعي يقوي جهود مواجهة خطاب الكراهية
وأشار المومني، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة، بحضور أمينها العام الدكتور زيد النوايسة، رئيس وأعضاء منظمة "بكلان" للتنمية، إلى ضرورة تطوير القدرة على التمييز بين المعلومة الصحيحة والمغلوطة، والتفريق بين الرأي وخطاب الكراهية في المجتمعات، مؤكدًا أن ذلك يتطلب معرفة ومهارات كبيرة في الحكم على طبيعة المعلومات الواردة في زحام مليء بخطابات الشعبوية الحاملة للكراهية والتجييش السلبي.
ولفت إلى أن جزءًا من عمل الوزارة يقوم على التواصل مع المواطنين، والشباب المبادرين والمتطوعين في الجمعيات والمؤسسات التي تعمل على تعزيز تنمية المبادرات الريادية، بهدف شرح وتفسير أثر القرارات والسياسات الحكومية.
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