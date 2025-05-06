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الديوان الملكي الهاشمي يعزي عشيرة المعاني

الديوان الملكي الهاشمي يعزي عشيرة المعاني

2025-05-06 10:08:17
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشيرة المعاني، بوفاة العقيد محمد عدنان المعاني.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحوم، وعموم عشيرة المعاني، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي.

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