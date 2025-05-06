هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تحذر من رسائل

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هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تحذر من رسائل
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات من رسائل ترد من خلال تطبيقات الهاتف الخلوي
وعدم الانسياق وراء أي رسائل ترد من خلال تطبيقات الهاتف الخلوي سواء من أرقام معلومة أو مجهولة تهدف إلى تزويد هذه الجهات ببيانات شخصية أو حسابات بنكية لغايات الاحتيال.
وعدم الانسياق وراء أي رسائل ترد من خلال تطبيقات الهاتف الخلوي سواء من أرقام معلومة أو مجهولة تهدف إلى تزويد هذه الجهات ببيانات شخصية أو حسابات بنكية لغايات الاحتيال.
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