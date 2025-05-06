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هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تحذر من رسائل

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تحذر من رسائل

2025-05-06 10:08:17
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات من رسائل ترد من خلال تطبيقات الهاتف الخلوي
وعدم الانسياق وراء أي رسائل ترد من خلال تطبيقات الهاتف الخلوي سواء من أرقام معلومة أو مجهولة تهدف إلى تزويد هذه الجهات ببيانات شخصية أو حسابات بنكية لغايات الاحتيال.

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