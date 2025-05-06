Boom Boom Jordan تعلن تجديد اتفاقية الرعاية مع البطل غيث الوريكات للعام الخامس على التوالي
وتهدف اتفاقية الرعاية إلى دعم المواهب الوطنية المميزة وتعزيز حضورها في مختلف المحافل الرياضية.
ويأتي هذا التجديد ضمن رؤية الجهة الراعية في دعم الطاقات الشبابية وتوفير البيئة الملائمة لتحقيق الإنجازات، حيث أعربت عن فخرها بشراكتها المستمرة مع الوريكات، الذي أثبت جدارته وتفوقه في ميادين المنافسة، مما يعكس صورة مشرقة عن الشباب الأردني الطموح.
وأكد الطرفان أن هذا التعاون سيسهم في خوض موسم جديد مليء بالتحدي والطاقة، ويعزز من فرص تحقيق نتائج متميزة على المستويين المحلي والدولي، في ظل التزام مشترك بمواصلة التميز والاحترافية في الأداء.
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