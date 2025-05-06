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Boom Boom Jordan‎ تعلن تجديد اتفاقية الرعاية مع البطل غيث الوريكات للعام الخامس على التوالي

Boom Boom Jordan‎ تعلن تجديد اتفاقية الرعاية مع البطل غيث الوريكات للعام الخامس على التوالي

2025-05-06 10:08:14
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- للسنة الخامسة على التوالي، أعلنت شركة "Boom Boom Jordan‎‏" عن توقيع اتفاقية رعاية جديدة مع البطل الرياضي غيث الوريكات، وذلك استمرارا للعلاقة الاستراتيجية التي تجمع الطرفين.


وتهدف اتفاقية الرعاية إلى دعم المواهب الوطنية المميزة وتعزيز حضورها في مختلف المحافل الرياضية.
ويأتي هذا التجديد ضمن رؤية الجهة الراعية في دعم الطاقات الشبابية وتوفير البيئة الملائمة لتحقيق الإنجازات، حيث أعربت عن فخرها بشراكتها المستمرة مع الوريكات، الذي أثبت جدارته وتفوقه في ميادين المنافسة، مما يعكس صورة مشرقة عن الشباب الأردني الطموح.
وأكد الطرفان أن هذا التعاون سيسهم في خوض موسم جديد مليء بالتحدي والطاقة، ويعزز من فرص تحقيق نتائج متميزة على المستويين المحلي والدولي، في ظل التزام مشترك بمواصلة التميز والاحترافية في الأداء.

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