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الملك يبدأ سلسلة لقاءات في الكونغرس الأميركي

الملك يبدأ سلسلة لقاءات في الكونغرس الأميركي

2025-05-06 10:08:14
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يبدأ جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، سلسلة لقاءات في الكونغرس الأميركي في اليوم الثاني من زيارة عمل إلى الولايات المتحدة.


وكان جلالته قد اجتمع بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في واشنطن، وجرى بحث الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وآليات توسيع التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى قضايا المنطقة.

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