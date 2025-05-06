الملك يبدأ سلسلة لقاءات في الكونغرس الأميركي

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الملك يبدأ سلسلة لقاءات في الكونغرس الأميركي
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يبدأ جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، سلسلة لقاءات في الكونغرس الأميركي في اليوم الثاني من زيارة عمل إلى الولايات المتحدة.
وكان جلالته قد اجتمع بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في واشنطن، وجرى بحث الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وآليات توسيع التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى قضايا المنطقة.
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