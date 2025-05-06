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مستوطنون يضرمون النار في أراضٍ قرب رام الله

مستوطنون يضرمون النار في أراضٍ قرب رام الله

2025-05-06 10:08:13
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أضرم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، النار في أراض زراعية، شمال شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر فلسطينية، بأن عشرات المستوطنين أضرموا النيران في مساحات زراعية واسعة، في منطقة سهل سيع، الواقعة بين قريتي المغير وأبو فلاح.
وذكرت المصادر، أن مواجهات اندلعت لدى خروج الأهالي للتصدي للمستوطنين، الذين وفرت لهم قوات الاحتلال الإسرائيلي الحماية لهم خلال اقتحامهم المنطقة.

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