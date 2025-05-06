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طقس الإمارات غداً.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

طقس الإمارات غداً.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

2025-05-06 10:01:17
(MENAFN- Al-Bayan) توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً مغبراً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصةً على البحر مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وحركتها

شمالية غربية، وسرعتها، 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى شديد الاضطراب، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:35، والمد الثاني عند الساعة 23:11، والجزر الأول عند الساعة 15:41، والجزر الثاني عند الساعة 05:02.

وفي بحر عمان الموج مضطرب، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:45، والمد الثاني عند الساعة 07:27، والجزر الأول عند الساعة 12:21، والجزر الثاني عند الساعة 01:23.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 36 27 50 20

دبي 35 28 50 20

الشارقة 36 25 50 20

عجمان 34 28 50 20

أم القيوين 35 24 55 25

رأس الخيمة 38 22 55 25

الفجيرة 42 34 45 20

العـين 38 25 25 15

ليوا 37 22 25 15

الرويس 33 25 35 15

السلع 35 25 35 15

دلـمـا 31 27 70 30

طنب الكبرى / الصغرى 34 26 70 25

أبو موسى 34 26 70 25

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