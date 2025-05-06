مليار درهم صفقات "بي إن آي" المتوقعة في الإمارات خلال 12 شهراً

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت شبكة الأعمال ((بي إن آي الإمارات)) BNI UAE، وهي شبكة عالمية متخصصة بتوطيد علاقات الأعمال، وواحدة من أكبر المؤسسات العالمية التي تختص باستقطاب الشراكات، عن حجم صفقات متوقعة يصل إلى مليار دولار في الإمارات خلال الـ12 شهراً المقبلة، مما يعكس قوة الشبكة التي يتجاوز عدد أعضائها 1500 عضو محلياً.

وقال بيجاي راجنيكانت، المدير المحلي لشبكة ((بي إن آي الإمارات)): ((نحن حالياً بصدد إطلاق عملياتنا في أبوظبي، في حين تواصل أعمالنا في دبي نموها المطّرد. ومن الناحية التجارية، لن يفاجئني أن نحقق خلال الأشهر الـ12 المقبلة صفقات بقيمة مليار درهم من الأعمال. وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، نعتقد أن الوصول إلى نحو 10 مليارات درهم من الصفقات في الإمارات هدف قابل للتحقيق بكل سهولة. وهذا النمو اللافت يعكس قوة مجتمعنا حين يتوحّد ويعمل بصورة مشتركة)).

وأضاف: ((جميع أعضاء شبكتنا هم من أصحاب المشاريع الصغيرة، بل وحتى متناهية الصغر في الإمارات. والعديد منهم يديرون أعمالهم بأنفسهم أو ضمن فرق صغيرة لا تتجاوز خمسة إلى عشرة موظفين، أو يعملون كمستشارين مستقلين. وغالباً ما تفتقر هذه الشركات الصغيرة إلى منصة تمكنها من عرض خدماتها ومنتجاتها أمام جمهور أوسع. وهنا تكمن أهمية فعاليات التشبيك التي تنظمها ((بي إن آي))، والقائمة على مبدأ الإحالات، أي أن أعضاءها ينضمون إليها بهدف تبادل التوصيات والإحالات الشفهية لتنمية الأعمال)).

ومن المقرر أن تنظم ((بي إن آي الإمارات)) معرض ((إكسبو بي إن آي الإمارات 2025))Expo BNI UAE 2025، يومي 9 و10 مايو الجاري، في مركز مؤتمرات ((جافزا ون)) بدبي، والذي يشكّل أكبر منصة للتواصل بين الأعمال تُنظّم في دولة الإمارات على الإطلاق، حيث من المتوقع حضور أكثر من 1،500 شخص، إلى جانب نحو 100 جهة عارضة.

وأشار إلى أن "دولة الإمارات تتميز بتنوعها الكبير، حيث تحتضن مقيمين من مختلف أنحاء العالم العربي ومناطق أخرى عدة. ونحن في ((بي إن آي)) نعكس هذا التنوع في هيكل اجتماعاتنا وأنشطتنا. فبغض النظر عن خلفياتنا الثقافية أو اللغات التي نتحدثها، يجمعنا هدف واحد يتمثل في تنمية الأعمال"، وتابع: "لقد قمنا بتكييف برامجنا واجتماعاتنا لتتناسب مع طبيعة السوق المحلي المتعددة الثقافات. واليوم، نُعدّ من أكثر المنصات تنوعاً في المنطقة، حيث تضم عضويتنا ممثلين عن أكثر من 200 جنسية في مختلف الفروع".

وتأسست شبكة "بي إن آي" في عام 1985، وتُعد اليوم أكبر منظمة للتواصل بين الأعمال في العالم، مع مسيرة امتدت على مدار أربعين عاماً من النمو المتواصل، رسّخت خلالها مكانتها كمنصة عالمية تجمع بين روّاد الأعمال والمهنيين في بيئة قائمة على الثقة والتعاون وتبادل الفرص. وعلى مرّ السنين، استطاع مئات الآلاف من الأعضاء تحقيق نمو غير مسبوق في أعمالهم من خلال شبكة "بي إن آي"، والاستفادة من قوة التسويق بالإحالة كنموذج فعّال لتحقيق النجاح.