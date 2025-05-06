"فلايتكست" توسع نشاطها في الذكاء الاصطناعي بشراكات استراتيجية عبر دبي

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت فلايتكست، الشركة المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي الوكيل لشركات الاشتراك، عن مبادرة رئيسة لتوسيع بصمتها السوقية من خلال سلسلة من الشراكات الاستراتيجية لوصول منتجاتها في السوق، والتي كُشف النقاب عنها خلال حدث شراكات سينرجي إكس في 28 أبريل 2025 في دبي. تهدف هذه الشراكات إلى تسريع الابتكار في مختلف القطاعات، بما في ذلك الاتصالات، والخدمات المصرفية والمالية والتأمين، وتجارة التجزئة، والحكومة، والضيافة، والرعاية الصحية، من خلال دمج تقنيات ذكاء فلايتكست الاصطناعية في حالات استخدام وحلول جديدة مُصممة لأسواق معينة.

يُمثل هذا الإعلان الإطلاق الرسمي لشراكات جديدة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأستراليا، مع مؤسسات ستقود تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي من فلايتكست في القطاعين العام والخاص. تتمحور هذه التعاونات حول خلق قيمة متبادلة، حيث تقدم فلايتكست تقنية الذكاء الاصطناعي، بينما يطور الشركاء حالات استخدام خاصة بنطاقات معينة ويدفعون عجلة التنفيذ للوصول إلى السوق.

وقال الدكتور فينود فاسوديفان، الرئيس التنفيذي لشركة فلايتكست: ((تمثل هذه الشراكات أكثر من مجرد توسع في السوق، بل هي خطوة جماعية نحو إعادة تعريف إمكانات الذكاء الاصطناعي لدينا عبر مختلف الصناعات)). وأضاف: ((بالتعاون مع شركائنا ذوي الرؤية الثاقبة، ندفع الذكاء الاصطناعي الوكيل إلى الصدارة، ونحول البيانات إلى قرارات وإجراءات مستقلة على نطاق واسع، ما يفتح آفاقاً جديدة ويسرع من إيجاد القيمة)).

مستنداً على عقد من البحث والتطوير العميق في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأضاف فينود: ((لم يُصمم الذكاء الاصطناعي لدينا للتحليل فحسب، بل للتفكير واتخاذ القرارات والتصرف أيضاً)): ثم أردف قائلاً: ((إن المقياس الحقيقي للنجاح هو عدد القرارات المهمة وحالات الاستخدام عالية القيمة التي يُمكنه تمكينها ومدى سرعتها. تُمثل هذه الشراكات المحفز الأمثل للابتكار القابل للتطوير)).

وقال فينود: ((إن الشركة قامت بعقد تحالفات استراتيجية عبر دبي، حيث تُمثّل خطوةً هامةً في مهمة فلايتكست الرامية إلى توسيع نطاق التأثير الفعلي، ما يُمكّن من تسريع تبني الذكاء الاصطناعي، وتطبيقه على نطاق أوسع في القطاع، وتحقيق قيمة أعمال مستدامة من خلال الابتكار المشترك)).