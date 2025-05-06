تعاون "أراضي دبي" و"إم آي إي إيفنتس" لفتح آفاق استثمارية جديدة في APEX بميامي

MENAFN - Al-Bayan) وقّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اتفاقية شراكة مع ((إم آي إي إيفنتس)) تهدف إلى تعزيز حضور دبي في معرض APEX الدولي في ميامي، وتوسيع نطاق الوصول إلى أبرز الجهات الفاعلة في القطاع العقاري العالمي، بما يسهم في دعم استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دبي عبر أطر تنظيمية ومؤسسية رسمية تعكس جاذبية الإمارة كمركز عالمي للاستثمار العقاري.

وقّع الاتفاقية كلّ من ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ووانج هايلين، مدير شركة إم آي إي إيفنتس، بحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين من كلا الجانبين.

ويشمل التعاون عدداً من البنود الرئيسة التي ترسّخ الأهداف المشتركة للطرفين، حيث تتولى دائرة الأراضي والأملاك بدبي الترويج للقطاع العقاري في الإمارة باعتباره وجهة استثمارية عالمية رائدة، من خلال إبراز الفرص المتاحة وجاذبية السوق، إلى جانب التنسيق مع المستثمرين والمطورين العقاريين لضمان سلاسة الإجراءات الرسمية المرتبطة بعمليات التسجيل وإصدار التصاريح والمعاملات.

من جانبها، تعمل ((إم آي إي إيفنتس)) على تنظيم فعاليات وورش عمل داخل وخارج الدولة للتعريف بالمزايا الاستثمارية لسوق دبي العقاري، إضافة إلى دعم مشاركة المطورين العقاريين المحليين في معرض APEX من خلال توفير منصات مناسبة لعرض مشاريعهم، وتقديم المعلومات والإرشادات القانونية والتنظيمية التي يحتاجها المستثمرون الأجانب للدخول إلى السوق بثقة، كما تشمل مهامها إعداد تقارير دورية عن توجهات السوق العقاري في دبي، وتنسيق زيارات ميدانية تعريفية للمستثمرين الدوليين، إلى جانب دعم تنظيم المنتديات واللقاءات الثنائية التي تفتح المجال أمام بناء شراكات استراتيجية.

وقال ماجد المرّي: ((تأتي الاتفاقية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدائرة لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للاستثمار العقاري، من خلال تعزيز الشراكات مع الجهات الفاعلة محلياً ودولياً. ويمثل التعاون خطوة استراتيجية تدعم أهدافنا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز استدامة النمو في القطاع، وتوفير بيئة محفزة قائمة على الشفافية والابتكار، بما يتماشى مع المستهدفات الطموحة لاستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033)).

آفاق واعدة

وقال ديفيد وانغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة إم آي إي إيفنتس: تمثّل الشراكة بين مجموعة ((إم آي إي إيفنتس)) ودائرة الأراضي والأملاك في دبي ضمن فعاليات APEX 2025 محطة استراتيجية مهمة في إطار رؤيتنا المشتركة لربط الأسواق العقارية العالمية. ويؤكد هذا التعاون على قوة واستدامة المنظومة العقارية في دبي، وعلى تأثيرها المتزايد في مشهد الاستثمار الدولي. وسيوفر APEX 2025 منصة فاعلة لفتح آفاق جديدة للاستثمار، وتيسير تبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز التعاون العابر للحدود بشكل فعّال.