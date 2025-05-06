"مالية دبي" تفتح التسجيل في الدورة الرابعة من برنامج "فرص"

MENAFN - Al-Bayan) عارف أهلي:تطوير مهارات الخريجين المواطنين لمواكبة تطلعات سوق العمل

أعلنت ((مالية دبي)) عن فتح باب التسجيل في الدورة الرابعة من برنامج ((فرص))، برنامجها الشهير المعني بتأهيل الخريجين الجدُد من الشباب المواطنين وإعدادهم لسوق العمل. ويهدف البرنامج إلى تأهيل الكفاءات الوطنية من الشباب الخريجين أصحاب التخصّصات المالية، وتمكينهم من اتخاذ خطواتهم الأولى في مسيرة مهنية واعدة.

وأوضحت الدائرة أن التسجيل في البرنامج يستمر حتى 30 يونيو، فيما يبدأ البرنامج رسمياً في سبتمبر المقبل، ويمتاز البرنامج بمنح كل منتسب مكافأة شهرية قدرها 8 آلاف درهم، وإجازة مدفوعة الأجر، بجانب تدريب متخصص يمتد لاثني عشر شهراً، وينقسم إلى مرحلتين: مرحلة نظرية تبدأ من سبتمبر وحتى أكتوبر 2025 وأخرى عملية تبدأ في نوفمبر 2025 وتنتهي في أغسطس 2026 وتنعقد لدى جهات حكومية وخاصة مرموقة.

تمكين الكوادر

وقال عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في مالية دبي، إن برنامج فرص يجسد رؤية حكومة دبي في تمكين الكوادر الوطنية الشابة وتأهيلها وفق أعلى المعايير، مؤكداً أنه ((يعكس صورة التزامنا بتطوير مهارات الخريجين الإماراتيين لمواكبة تطلعات سوق العمل، وفق ما أثبتته الدورات السابقة التي شهدت نجاحاً ملحوظاً، وذلك انطلاقاً من رسالة الدائرة، التي تتضمن تحقيق السعادة وجودة الحياة للمجتمع)).

تجربة متكاملة

وقالت آمنة سالم الجابري، مدير إدارة الدراسات المالية في دائرة المالية، إن برنامج ((فرص)) يتيح تجربة تدريبية متكاملة تعزز من قدرات المشاركين وتؤهلهم للتميز في بيئة العمل المالية، عبر دمج التدريب النظري مع التطبيقات العملية.

وأضافت: ((تركّز المرحلة الأولى من البرنامج في دورته الرابعة، على نقل الخبرات، وتتضمن مساقات تدريبية متنوعة اختيرت بعناية لتضمن للمنتسبين حصولهم على المعارف والمهارات المالية والسلوكيات المطلوبة لأداء أدوارهم الوظيفية، فيما تتضمّن المرحلة الثانية العمل في إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة برعاية مالية دبي)).