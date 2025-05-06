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مستوى قياسي جديد للعجز التجاري الأمريكي في مارس

مستوى قياسي جديد للعجز التجاري الأمريكي في مارس

2025-05-06 10:01:15
(MENAFN- Al-Bayan) بلغ العجز التجاري الأمريكي في مارس مستوى قياسيا جديدا على ما أظهرت بيانات حكومية صدرت الثلاثاء، في وقت ارتفعت الواردات بشكل كبير قبل دخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيز التنفيذ.

وارتفع العجز التجاري في أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 14 % ليصل إلى 140,5 مليار دولار في مارس وفق ما اعلنت وزارة التجارة في بيان.

وهذا أكبر عجز تجاري في شهر واحد منذ العام 1992 وشكل زيادة قدرها 17,3 مليار دولار مقارنة مع 123,2 مليارا في فبراير.

وكتب خبراء الاقتصاد لدى "ويلز فارغو" في مذكرة إلى الزبائن "بكرت شركات في استيراد مستلزمات صناعية ضرورية فيما خزن تجار المفرق السلع الاستهلاكية في مارس تحسبا للرسوم الجمركية".

وتشمل هذه الأرقام الشهر الذي سبق فرض ترامب تعرفات جمركية عالية جدا على الصين.

وفرض البيت الأبيض رسوما جمركية إضافية عالية على عشرات من شركاء واشنطن التجاريين ومن ثم علقها حتى يوليو لمنح البلاد الوقت لإعادة التفاوض بشأن اتفاقات تجارية قائمة.

وأتى العجز التجاري في مارس أعلى من المعدل الذي توقعه خبراء اقتصاد استطلعت آراءهم "داو جونز نيوزواير" و"وول ستريت جورنال" والبالغ 137,6 مليارا.

وتأثر العجز التجاري بارتفاع الواردات بنسبة 4,4 % لتصل قيمتها إلى 419 مليارا بينما تهافت الناس على شراء السلع قبل دخول الرسوم الجمركية المرتفعة حيز التنفيذ.

وسجل الارتفاع الأكبر في استيراد السلع الاستهلاكية التي زادت بنسبة 22,5 % في مارس.

وزادت الصادرات بشكل طفيف بنسبة 0,2 % لتصل قيمتها إلى 278,5 مليارا.

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