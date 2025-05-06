مجموعة أغذية تستكمل الاستحواذ على ريفيير وترسخ ريادتها في قطاع المياه بدولة الإمارات

.الاستحواذ يضيف مزيداً من الكفاءة والقيمة لمحفظة المياه والأغذية في مجموعة أغذية .الصفقة ستعزز أرباح أغذية بشكل فوري.

- ألان سميثABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES, May 6, 2025 /EINPresswire / -- أعلنت مجموعة أغذية ش.م.ع ("أغذية" أو "المجموعة")، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات بالمنطقة، عن استكمالها الناجح لعملية الاستحواذ بنسبة 100% على مصنع ريفيير لتحلية وتعبئة المياه المعدنية ذ.م.م ("ريفيير") ، إحدى أبرز الشركات في مجال خدمات المياه المعبأة للمنازل والمكاتب بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعتبر علامة تجارية قوية في القطاع السائد. وقد تم الإعلان عن الصفقة للمرة الأولى في مارس الماضي. وتضاعف هذه الخطوة الاستراتيجية قاعدة عملاء"أغذية" ثلاث مرات، وتعزز ريادتها السوقية في قطاع المياه بما يتماشى مع استراتيجيتها للنمو المركز وعالي التأثير.وسيساهم دمج البنية التحتية التشغيلية الكبيرة لشركة "ريفيير" - والتي تشمل ثلاث منشآت تعبئة موزعة بين أبوظبي ودبي، وأسطولاً يضم أكثر من 160 شاحنة توصيل، وأكثر من 780 موظفاً - في تطوير قدرات التصنيع، وتبسيط عمليات التوزيع، وتحسين خدمة العملاء. ومن المتوقع أن يسهم الاستحواذ فوراً في زيادة الأرباح، وأن يضيف نحو 6.5% إلى إيرادات قطاع المياه والأغذية لدى المجموعة.وقال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: "يمثل إتمام هذه الصفقة محطة مهمة جديدة في مسيرة نمو "أغذية" الاستراتيجية وتعزيز ريادتها في قطاع المياه. حيث تمتاز "ريفيير" بأنها علامة تجارية قوية ولديها علاقات راسخة مع العملاء بالإضافة إلى التميز التشغيلي، وذلك يتماشى مع تعزيز قدراتنا الحالية بشكل مثالي، ويتيح لنا خدمة قاعدة أوسع من العملاء وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل. نتطلع إلى دمج "ريفيير" ضمن عائلة مجموعة أغذية والاستفادة الكاملة من الإمكانات الكبيرة لهذا الاندماج الاستراتيجي."ومن جانبه، قال علي مويدين كنكيل، الشريك المؤسس لـريفيير: "لقد رسخت "ريفيير" إرثًا عريقاً من الثقة والتميز في الخدمة التي تركز على العملاء أولاً في سوق المياه المنزلية والمكتبية بدولة الإمارات، ونحن على ثقة بأن الشراكة مع "أغذية" ستعزز من تأثيرنا، وترتقي بتجربة عملائنا، وتفتح لنا آفاقاً جديدة للنمو."وستواصل "ريفيير" العمل تحت علامتها التجارية الراسخة، مما يضمن الاستمرارية في خدمة العملاء ويرتقي بقيمة العلامة التجارية. ويمثل هذا الاستحواذ خطوة جديدة ضمن رحلة "أغذية" نحو التوسع، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وترسيخ مكانتها كقوة رائدة في قطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة.-انتهى-

ايهاب رزق -رئيس قسم العمليات والاعلام

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