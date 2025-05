مجموعة أغذية تستكمل الاستحواذ على ريفيير وترسخ ريادتها في قطاع المياه بدولة الإمارات

.الاستحواذ يضيف مزيداً من الكفاءة والقيمة لمحفظة المياه والأغذية في مجموعة أغذية .الصفقة ستعزز أرباح أغذية بشكل فوري.

- ألان سميثABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES, May 6, 2025 /EINPresswire / -- أعلنت مجموعة أغذية ش.م.ع ("أغذية" أو "المجموعة")، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات بالمنطقة، عن استكمالها الناجح لعملية الاستحواذ بنسبة 100% على مصنع ريفيير لتحلية وتعبئة المياه المعدنية ذ.م.م ("ريفيير") ، إحدى أبرز الشركات في مجال خدمات المياه المعبأة للمنازل والمكاتب بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعتبر علامة تجارية قوية في القطاع السائد. وقد تم الإعلان عن الصفقة للمرة الأولى في مارس الماضي. وتضاعف هذه الخطوة الاستراتيجية قاعدة عملاء"أغذية" ثلاث مرات، وتعزز ريادتها السوقية في قطاع المياه بما يتماشى مع استراتيجيتها للنمو المركز وعالي التأثير.وسيساهم دمج البنية التحتية التشغيلية الكبيرة لشركة "ريفيير" - والتي تشمل ثلاث منشآت تعبئة موزعة بين أبوظبي ودبي، وأسطولاً يضم أكثر من 160 شاحنة توصيل، وأكثر من 780 موظفاً - في تطوير قدرات التصنيع، وتبسيط عمليات التوزيع، وتحسين خدمة العملاء. ومن المتوقع أن يسهم الاستحواذ فوراً في زيادة الأرباح، وأن يضيف نحو 6.5% إلى إيرادات قطاع المياه والأغذية لدى المجموعة.وقال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: "يمثل إتمام هذه الصفقة محطة مهمة جديدة في مسيرة نمو "أغذية" الاستراتيجية وتعزيز ريادتها في قطاع المياه. حيث تمتاز "ريفيير" بأنها علامة تجارية قوية ولديها علاقات راسخة مع العملاء بالإضافة إلى التميز التشغيلي، وذلك يتماشى مع تعزيز قدراتنا الحالية بشكل مثالي، ويتيح لنا خدمة قاعدة أوسع من العملاء وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل. نتطلع إلى دمج "ريفيير" ضمن عائلة مجموعة أغذية والاستفادة الكاملة من الإمكانات الكبيرة لهذا الاندماج الاستراتيجي."ومن جانبه، قال علي مويدين كنكيل، الشريك المؤسس لـريفيير: "لقد رسخت "ريفيير" إرثًا عريقاً من الثقة والتميز في الخدمة التي تركز على العملاء أولاً في سوق المياه المنزلية والمكتبية بدولة الإمارات، ونحن على ثقة بأن الشراكة مع "أغذية" ستعزز من تأثيرنا، وترتقي بتجربة عملائنا، وتفتح لنا آفاقاً جديدة للنمو."وستواصل "ريفيير" العمل تحت علامتها التجارية الراسخة، مما يضمن الاستمرارية في خدمة العملاء ويرتقي بقيمة العلامة التجارية. ويمثل هذا الاستحواذ خطوة جديدة ضمن رحلة "أغذية" نحو التوسع، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وترسيخ مكانتها كقوة رائدة في قطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة.-انتهى-

