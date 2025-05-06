إعلام حوثي: عدوان إسرائيلي على العاصمة صنعاء

إعلام حوثي: عدوان إسرائيلي على العاصمة صنعاء
خبرني - قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله " الحوثيين" إن مطار صنعاء الدولي تعرض عصر الثلاثاء لهجوم إسرائيلي.
وأشارت المصادر الى تصاعد أعمدة الدخان من مطار صنعاء بعد غارات إسرائيلية.
بدورها قالت القناة 13 الإسرائيلية أن عشرات الطائرات الإسرائيلية تنفذ عملية في اليمن.
وكان جيش الاحتلال نشر تحذيرا بضرورة الابتعاد عن مطار صنعاء والمناطق المحيطة به.
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