ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي الأميركي على الحديدة إلى 46

خبرني - ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي الأميركي الذي استهدف -أمس الاثنين- مصنعا في محافظة الحديدة (غربي اليمن) إلى 46 شخصا بين قتيل وجريح، الأمر الذي نددت به إيران واعتبرته جريمة يعاقب عليها القانون الدولي.

وقالت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين التي لا تحظى باعتراف دولي "إن قصف العدوان الأميركي الإسرائيلي، على مصنع أسمنت باجل، تسبب في مقتل 4 أشخاص وإصابة 42 آخرين، في حصيلة غير نهائية".

وأعلن الحوثيون أمس إصابة العشرات في 6 غارات على ميناء الحديدة وهجوم آخر على مديرية باجل، محملين "العدوان الأميركي الإسرائيلي" المسؤولية.

وقال أحد العمال في إدارة الأرصفة بميناء الحديدة طالبا عدم الكشف عن اسمه -لوكالة الأنباء الألمانية- إن القصف الذي استهدف ميناء الحديدة "تسبب بتضرر 4 أرصفة بشكل جزئي، كما تضرر رصيف خامس بشكل كلي، دون سقوط ضحايا، سوى بعض الإصابات الطفيفة".

وفي السياق، حذر القيادي الحوثي نصر الدين عامر شركات الطيران العالمية من "الذهاب إلى أي مطار في فلسطين المحتلة لأنها قد تتعرض للاستهداف في أي لحظة من قبل القوات المسلحة اليمنية".

وفي وقت سابق أمس، استهدفت إسرائيل -بتنسيق مع الولايات المتحدة- ميناء الحديدة ومصنع أسمنت باجل في المحافظة ذاتها، بعدة غارات جوية "ردا على قصف حوثي استهدف مطار بن غوريون الدولي أول أمس الأحد".

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية -عن مسؤولين إسرائيليين- أن 30 مقاتلة إسرائيلية "شاركت في الهجوم" على اليمن.

وقد تبنت جماعة الحوثي إطلاق صاروخ باليستي استهدف محيط المطار الإسرائيلي، وأعلنت بدء حظر جوي على إسرائيل "ردا على توسيع عملياتها العسكرية في غزة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي قصفه مواقع للحوثيين على طول ساحل البحر الأحمر وفي الداخل أمس، زاعمًا أنها تُستخدم لنقل "أسلحة إيرانية" ومعدات عسكرية أخرى.