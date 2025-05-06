القبض على عقيد سوري سابق بتهم تتعلق بحزب الله
خبرني - ألقت مديرية أمن طرطوس القبض على العقيد سالم إسكندر طراف، وذلك بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة.
وكان طراف شغل عدة مناصب قيادية، من بينها قيادة اللواء 123 في الحرس الجمهوري بمدينة حلب، وقيادة الحرس الجمهوري في دير الزور، بالإضافة إلى رئاسته لفرع أمن الدولة في مدينة الصنمين بمحافظة درعا.
وخلال فترة خدمته، ارتبط اسمه بعدد من القضايا، من بينها تسهيل دخول عناصر تابعة لميليشيا حزب الله اللبناني إلى المنطقة، وعلاقاته المباشرة مع تلك الجهات. كما أشارت التحقيقات إلى تورطه في إدارة مجموعة ثبت ضلوعها في هجوم وقع في آذار الماضي.
وتم تحويله إلى النيابة العامة، تمهيداً لإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.
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