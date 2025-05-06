ختام ناجح لبطولة الإمارات المفتوحة للإسكواش

MENAFN - Al-Bayan) توّج الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للرماية ولاعب سابق في الإسكواش، الفائزين في منافسات بطولة الإمارات المفتوحة للإسكواش، التي أُقيمت على ملاعب نادي بلدية دبي، واختتمت أول من أمس بمشاركة 75 لاعباً ولاعبةً من مختلف الفئات العمرية والجنسيات، ما أتاح للمشاركين الفرصة للتنافس بأعلى المستويات، واكتساب الفائزين نقاطاً مضاعفة تسهم في رفع تصنيفهم.

وحضر التتويج محمد مبارك المطيوعي رئيس اتحاد الإمارات للإسكواش، وسيد إسماعيل الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي في بلدية دبي بالإنابة، ومحمد الكعبي من وزارة الرياضة، ووليد الشيباني، مدير نادي بلدية دبي، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للإسكواش.

وشهدت البطولة التي تُعد إحدى أهم البطولات ضمن أجندة اتحاد الإمارات للإسكواش، منافسات قوية ومثيرة بين أبرز المواهب الصاعدة وأصحاب الخبرة، في أجواء رياضية مثالية، وسط حضور جماهيري كبير.

وأكّد نجيب عمر عبد الله، الأمين العام لاتحاد الإمارات للإسكواش، أن البطولة ضمت أفضل اللاعبين على مستوى الدولة من مختلف الفئات العمرية، مثنياً على المستويات الفنية العالية التي أظهرها المشاركون.

وأوضح الأمين العام لاتحاد الإمارات للإسكواش أن البطولة قدمت العديد من المواهب الذين سيشكلون نواة المنتخبات الوطنية في المستقبل القريب، وتجهيزهم بشكل مثالي من أجل التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2032، وقال: ((نحن اتحاد ناشئ لكن طموحاتنا كبيرة، لاسيما أن الإسكواش لعبة جاذبة وتحظى بشعبية واسعة بين مختلف الجنسيات؛ لذا نحن حريصون على تطويرها ونشرها في مختلف مناطق الدولة وإطلاق المزيد من المبادرات والبطولات لاستقطاب المزيد من اللاعبين)).

وتقدم الأمين العام لاتحاد الإمارات للاسكواش بالشكر إلى بلدية دبي الراعي الإستراتيجي للبطولة، ومجموعة قرقاش وضمان للأوراق المالية، وبوكاري سويت، وأكوافينا.

من جهته، قال سيد إسماعيل الهاشمي: ((نحرص في بلدية دبي على دعم الفعاليات الرياضية التي تسهم في تعزيز استراتيجية جودة الحياة في دبي، وتوفير بيئة داعمة ومحفّزة تجعل من دبي مدينة صحية وآمنة ومستدامة تتوافر فيها مقوّمات الرفاهية والنجاح. نحن سعداء بالتعاون مع اتحاد الإمارات للإسكواش في تنظيم بطولة الإمارات المفتوحة للإسكواش، ونتطلع إلى مواصلة دعم الأنشطة والفعاليات الرياضية التي تعزز من ريادة هذا القطاع)).

نتائج البطولة

فئة الأشبال تحت 11 عاماً، فاز سليم وهدان بالمركز الأول، وحلَّ عبد الرحمن محمد ثانياً، وعلي فتحي ثالثاً، أما في فئة الشبلات تحت 11 عاماً، فازت حبيبة عبد الحكيم بالمركز الأول، وليلى كرتام بالمركز الثاني، فيما جاءت ريتال حسن في المركز الثالث.

وفي فئة الأشبال تحت 13 عاماً، فاز خواجة عمار بالمركز الأول، وجاء زين فتحي في المركز الثاني، ودان ميكائيل في المركز الثالث، وضمن فئة الشبلات تحت 13 عاماً، حصلت أدفيكا فيشنو على المركز الأول، وأضافت حبيبة عبد الحكيم ميدالية ثانية بحصولها على المركز الثاني بعد تتويجها بالمركز الأول في الفئة العمرية تحت 11 عاماً، فيما جاءت مريم الوكيل في المركز الثالث.

وضمن فئة الناشئين تحت 15 عاماً، فاز زين فتحي بالمركز الأول، وحل خواجة عمار ثانياً، وعمر طارق ثالثاً، وفي فئة الناشئات تحت 15 عاماً، كما فازت أدفيكا فيشنو بالمركز الأول، وحصلت هنا عسكر على المركز الثاني، وجاءت مريم الوكيل في المركز الثالث.

وفي فئة الناشئين تحت 17 عاماً، جاء روهان روي في المركز الأول، وأديف جولي في المركز الثاني، وزياد العدل في المركز الثالث، وفي فئة الناشئات تحت 17 عاماً، فازت هنا عسكر بالمركز الأول، ومريم عفيفي بالمركز الثاني، وشاشفي لوهيا بالمركز الثالث.

وضمن فئة الشباب تحت 19 عاماً، حصل علي عفيفي على المركز الأول، وحل زياد العدل ثانياً، وإيشان ساوانت ثالثاً، وفي فئة الشابات تحت 19 عاماً، فازت جودي العدل بالمركز الأول وجاءت ريا في المركز الثاني، وأنتارا شاه في المركز الثالث.

أما في فئة الرجال أحرز روهان روي المركز الأول، وجاء محمد وسيم في المركز الثاني، وأحمد هاني في المركز الثالث، وفي فئة السيدات فازت جودي العدل بالمركز الأول وهدير أحمد بالمركز الثاني وجاءت عنيزة نصير في المركز الثالث.