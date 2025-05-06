الظالعي يبحث تطوير الرجبي في العراق

MENAFN - Al-Bayan) استقبل الدكتور عقيل مفتن، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، في مكتبه بمقر اللجنة في بغداد، قيس الظالعي رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للرجبي وفريق هزاع رئيس الاتحاد العراقي للعبة، وتهدف زيارة الظالعي إلى تعزيز التعاون الرياضي وتطوير رياضة الرجبي في العراق.

حضر اللقاء هوار ملا محمد، مستشار رئيس اللجنة الأولمبية، ومصطفى عباس، نائب رئيس لجنة المساواة بين الجنسين، وبنيامين فان، المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي للرجبي.

وأشاد الدكتور عقيل مفتن بجهود قيس الظالعي، في دعم وتطوير لعبة الرجبي على المستويين العربي والآسيوي، مؤكداً أن العراق يولي أهمية خاصة لنشر هذه الرياضة وتوسيع قاعدتها الجماهيرية واللاعبين، لما لها من أثر إيجابي في تعزيز الروح الرياضية والتنافس الشريف.

وقال: ((رياضة الرجبي تشهد نمواً متزايداً في العراق، ونسعى من خلال التعاون مع الاتحادين العربي والآسيوي إلى تقديم الدعم اللازم لتطوير الكوادر وتوفير المستلزمات الضرورية المناسبة، بما يسهم في إعداد منتخبات وطنية قادرة على المنافسة الإقليمية والدولية)).

من جانبه، أثنى قيس الظالعي على الجهود التي تبذلها اللجنة الأولمبية العراقية برئاسة الدكتور عقيل مفتن للنهوض بالرياضة، ولا سيما رياضة الرجبي. وقال، ((زيارتي للعراق تهدف إلى توسيع آفاق التعاون المشترك، ودعم الاتحاد العراقي للرجبي من خلال برامج تدريبية ومبادرات تنموية على مستوى اللاعبين والمدربين والحكام)).

ومن جهته أشار فريق هزاع رئيس الاتحاد العراقي للرجبي إلى أن هناك خططاً مستقبلية لإقامة بطولات عربية وآسيوية في العراق، ما يعزز مكانته كمركز رياضي واعد في المنطقة.

وفي ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى شراكة مثمرة تسهم في إحداث نقلة نوعية في رياضة الرجبي على الساحة العراقية.