الموارد البشرية لحكومة دبي تطلق أولى الورش التعريفية للجوائز البحثية 2025

MENAFN - Al-Bayan) أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أولى الورش التعريفية للجوائز البحثية 2025، في إطار خطة شاملة تهدف إلى تشجيع الكفاءات الوطنية من موظفي الجهات الحكومية وطلبة الجامعات على الإسهام في تطوير منظومة الموارد البشرية الحكومية، وابتكار حلول مبنية على أسس علمية تواكب متطلبات بيئات العمل الحديثة.

وشهدت الورشة، مشاركة أكثر من 300 من موظفي الجهات الحكومية وطلبة الجامعات الشريكة، جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وجامعة حمدان بن محمد الذكية، ومعهد روتشستر للتكنولوجيا – دبي.

وأكد سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن الجوائز البحثية تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز ثقافة الابتكار وإنتاج المعرفة التطبيقية في مختلف المجالات، بما يسهم في بناء منظومة حكومية مرنة ومستدامة.

وقال : تُعد الجوائز البحثية منصة استراتيجية تحتفي بالتفكير النقدي والتحليلي، وتدعم إنتاج معرفة وطنية رصينة تسند عملية اتخاذ القرار وتدعم السياسات المستقبلية، وتسعى إلى ربط البحث العلمي بالتنمية المؤسسية، وابتكار حلول تعزز كفاءة العمل الحكومي، بما ينسجم مع رؤية الدائرة في تمكين رأس المال البشري واستثمار الطاقات الوطنية، لتكون دبي نموذجًا عالميًا في العمل الحكومي القائم على المعرفة والكفاءة والاستدامة.

وقدّمت الورشة، الدكتورة أميرة كمالي، استشاري الموارد البشرية في الدائرة، حيث استعرضت الأهداف الاستراتيجية للجوائز، وفئاتها، وآلية المشاركة فيها، ومعايير التقييم، مشيرة إلى أن الجائزة تُعد منصة علمية رائدة لتعزيز ثقافة البحث التطبيقي في القطاع الحكومي.

وتضمنت الورشة أربعة محاور علمية، ناقشت التحديات والفرص في قطاع الموارد البشرية الحكومي، بمشاركة نخبة من الأكاديميين، وشملت: "جودة حياة الموظف في بيئة العمل"، للدكتورة حمدة خانصاحب من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، و"إدارة الموارد البشرية: الواقع والتحديات والمستقبل"، للدكتور يوسف الغلاييني من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، و"تطوير أنظمة وسياسات الموارد البشرية في حكومة دبي"، للدكتور أيمن إبراهيم من معهد روتشستر للتكنولوجيا – دبي، و"المهارات الوظيفية والتعلم مدى الحياة"، للبروفيسور مصطفى حسن من جامعة حمدان بن محمد الذكية.

وأشارت الدائرة، إلى أن الموعد النهائي لتسلّم الأبحاث هو 9 أغسطس المقبل، على أن يتم إعلان أسماء الفائزين في أكتوبر المقبل، كما أعلنت عن تنظيم ورشة تعريفية إضافية خلال شهر مايو الجاري، لرفع الوعي بمستهدفات الجائزة، وزيادة عدد المشاركين من موظفي الجهات الحكومية والطلاب، وتزويدهم بالدعم اللازم لإعداد مقترحاتهم العلمية.