بحث تعزيز الشراكة بين أمانة عمّان وزين

بحث تعزيز الشراكة بين أمانة عمّان وزين
عمان 6 أيار (بترا)- بحث أمين عمان الكبرى، الدكتور يوسف الشواربة، والرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن، فهد الجاسم، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون وآليات التنسيق في مجالات العمل المشتركة.
وناقش الطرفان تفاصيل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين "الأمانة" و"زين"، والتي تخدم برامج وفعاليات ومبادرات المسؤولية المجتمعية المشتركة، وتعزز الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
وتعد شركة زين الشريك الاستراتيجي، من قطاع الاتصالات، الداعم الرئيس للفعاليات المشتركة مع الأمانة، ومبادرات وبرامج المسؤولية المجتمعية، ومن أبرزها: مهرجان صيف عمان، فعاليات يوم المدينة، حملة "عمان بيتنا"، والاحتفالات بالأعياد والمناسبات الوطنية.
--(بترا)
ع س/ ع أ/ف ق
06/05/2025 15:54:59
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