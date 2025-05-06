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بحث تعزيز الشراكة بين أمانة عمّان وزين

بحث تعزيز الشراكة بين أمانة عمّان وزين

2025-05-06 09:11:16
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 أيار (بترا)- بحث أمين عمان الكبرى، الدكتور يوسف الشواربة، والرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن، فهد الجاسم، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون وآليات التنسيق في مجالات العمل المشتركة.
وناقش الطرفان تفاصيل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين "الأمانة" و"زين"، والتي تخدم برامج وفعاليات ومبادرات المسؤولية المجتمعية المشتركة، وتعزز الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
وتعد شركة زين الشريك الاستراتيجي، من قطاع الاتصالات، الداعم الرئيس للفعاليات المشتركة مع الأمانة، ومبادرات وبرامج المسؤولية المجتمعية، ومن أبرزها: مهرجان صيف عمان، فعاليات يوم المدينة، حملة "عمان بيتنا"، والاحتفالات بالأعياد والمناسبات الوطنية.
--(بترا)
ع س/ ع أ/ف ق
06/05/2025 15:54:59

MENAFN06052025000117011021ID1109513552

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