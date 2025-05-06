الخرابشة: جاهزية المنظومة الكهربائية أولوية وطنية لضمان استقرار التزويد بالطاقة

الخرابشة: جاهزية المنظومة الكهربائية أولوية وطنية لضمان استقرار التزويد بالطاقة
عمان 6 أيار (بترا)- أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، أن الحكومة ملتزمة بدعم استقرار التزويد بالطاقة من خلال تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة التوليد، مشيرا إلى أن جاهزية المنظومة الكهربائية تمثل أولوية وطنية.
وشدد الخرابشة، خلال جولة تفقدية أجراها أمس الاثنين، على مرافق شركة توليد الكهرباء المركزية في العقبة، على أهمية استمرار التنسيق الفاعل بين جميع الجهات المعنية في القطاع لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، خاصة خلال فترات الذروة، وتوفير احتياجات القطاعات المختلفة وفق أعلى معايير الاعتمادية، بما ينسجم مع الأهداف والرؤية الاستراتيجية للقطاع.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، شملت الجولة، التي جاءت للوقوف على جاهزية الشركة استعدادا لفصل الصيف، زيارة محطة توليد العقبة الحرارية، حيث اطلع الوزير على المرافق التشغيلية ومنشآت تخزين ومناولة الوقود.
كما استمع إلى عرض فني قدمه مسؤولو الشركة حول أداء وحدات التوليد، ومؤشرات الاعتمادية والكفاءة، والخطط المستقبلية لتحسين الأداء الفني والتشغيلي، وضمان استمرارية وكفاءة تزويد الطاقة الكهربائية.
من جهته، أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، أن الهيئة تتابع مؤشرات الأداء الفني لمحطات التوليد بشكل منتظم لضمان التزامها بالمعايير المعتمدة، بما يعزز أمن التزود بالكهرباء في مختلف الظروف التشغيلية.
وأضاف أن التنسيق المشترك مع وزارة الطاقة وشركات الكهرباء يضمن جاهزية المنظومة، ويعزز القدرة على استباق التحديات والتعامل الفاعل مع الظروف الطارئة والارتفاع المتزايد في الأحمال الكهربائية.
وشارك بالجولة مدير عام شركة الكهرباء الوطنية، الدكتور سفيان البطاينة، ورئيس مجلس إدارة شركة توليد الكهرباء المركزية، الدكتور مؤيد السمان، والرئيس التنفيذي للشركة، المهندس موفق العلاونة.
--(بترا)
م ف/ ع أ/ف ق
06/05/2025 15:54:14
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