الخرابشة: جاهزية المنظومة الكهربائية أولوية وطنية لضمان استقرار التزويد بالطاقة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 أيار (بترا)- أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، أن الحكومة ملتزمة بدعم استقرار التزويد بالطاقة من خلال تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة التوليد، مشيرا إلى أن جاهزية المنظومة الكهربائية تمثل أولوية وطنية.

وشدد الخرابشة، خلال جولة تفقدية أجراها أمس الاثنين، على مرافق شركة توليد الكهرباء المركزية في العقبة، على أهمية استمرار التنسيق الفاعل بين جميع الجهات المعنية في القطاع لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، خاصة خلال فترات الذروة، وتوفير احتياجات القطاعات المختلفة وفق أعلى معايير الاعتمادية، بما ينسجم مع الأهداف والرؤية الاستراتيجية للقطاع.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، شملت الجولة، التي جاءت للوقوف على جاهزية الشركة استعدادا لفصل الصيف، زيارة محطة توليد العقبة الحرارية، حيث اطلع الوزير على المرافق التشغيلية ومنشآت تخزين ومناولة الوقود.

كما استمع إلى عرض فني قدمه مسؤولو الشركة حول أداء وحدات التوليد، ومؤشرات الاعتمادية والكفاءة، والخطط المستقبلية لتحسين الأداء الفني والتشغيلي، وضمان استمرارية وكفاءة تزويد الطاقة الكهربائية.

من جهته، أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، أن الهيئة تتابع مؤشرات الأداء الفني لمحطات التوليد بشكل منتظم لضمان التزامها بالمعايير المعتمدة، بما يعزز أمن التزود بالكهرباء في مختلف الظروف التشغيلية.

وأضاف أن التنسيق المشترك مع وزارة الطاقة وشركات الكهرباء يضمن جاهزية المنظومة، ويعزز القدرة على استباق التحديات والتعامل الفاعل مع الظروف الطارئة والارتفاع المتزايد في الأحمال الكهربائية.

وشارك بالجولة مدير عام شركة الكهرباء الوطنية، الدكتور سفيان البطاينة، ورئيس مجلس إدارة شركة توليد الكهرباء المركزية، الدكتور مؤيد السمان، والرئيس التنفيذي للشركة، المهندس موفق العلاونة.

--(بترا)

م ف/ ع أ/ف ق

06/05/2025 15:54:14